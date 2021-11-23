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最新民調：疫情未退但74%美國民眾已回歸正常生活

記者顏伶如／綜合報導

新冠疫情仍未消退，公共衛生專家對於年底假期可能導致病毒傳播提出警告，但雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov最新公布聯合民調顯示，74%受訪民眾說目前已經回歸正常生活。回答日子仍未恢復正常的受訪者中，約有9%表示經歷新冠病毒打擊之後，已經無法想像生活如何能夠回到過去的常態。

這項民調是在11月17日至19日之間進行，對全美抽樣選出1696名成年人進行問卷調查，統計正負誤差在2.6%以下。調查結果顯示，15%受訪民眾表示，雖然出現新冠疫情，但從來不曾因為疫情因素而停止原本的正常生活。

美國發生疫情邁入第21個月之際，這項調查顯示，21%受訪民眾說現在的生活「非常正常」，另外53%受訪者則說如今生活有著「某種程度的正常」。約有19%民眾則說現在的日子「並沒有非常正常」，7%受訪民眾回答生活「完全沒有恢復正常」。

統計顯示，在沒有打新冠疫苗的受訪者當中，31%表示新冠病毒對於個人威脅「很小」，另外34%則說新冠病毒對個人來說「並無任何威脅」。

未打疫苗的受訪者裡，42%表示出入公共場所一定或大多數時間會戴口罩。相較之下，已經完全接種(fully vaccinated)的受訪者當中，63%表示出入公共場所一定或大多數時間會戴口罩。

對照過去一年來的相同民調結果，美國民眾的行為已經出現變化。2020年10月的雅虎新聞與YouGov聯合民調顯示，登記選民當中有26%受訪者表示，一周當中超過一次以上不戴口罩與和非一等親的人士在戶外碰面，但在最新公布調查中，比例已經上升至50%。

2020年的調查中，僅約30%登記選民說打算與親友在室內空間共度感恩節，但今年則有57%登記選民說會在室內與親友一起過感恩節。

從政黨背景來看，民主黨員當中有77%如今在公共場所絕大多數時間會戴口罩，但只有31%共和黨員在公共場所戴口罩。

口罩 民調 疫情

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