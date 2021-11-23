保衛地球安全 NASA將發射太空飛行器撞小行星

「雙小行星改道測試」計畫將測試NASA是否能利用機器人太空飛行器高速撞擊小行星使其改道，免於撞上地球。(歐新社)

美國國家航空暨太空 總署（NASA ）尋求展示行星防禦系統，此系統設計旨在讓可能撞上地球的小行星偏離軌道，搭載撞擊飛行器的美國太空探索科技公司火箭將於今晚從加州 發射。

這項名為「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, DART）計畫，將測試NASA是否有能力以動能改變小行星的運行軌道，利用機器人太空飛行器高速撞擊小行星使其改道，免於撞上地球。

DART的目標物相當於希克蘇魯伯隕石（Chicxulub）體積的一小部分。希克蘇魯伯隕石於約6600萬年前撞擊地球，造成地球上大部分物種死亡。在可預見的未來，這類小行星並不在撞擊地球的軌道上。

但科學家表示，較小型的小行星更為常見，近期對地球構成更大的理論上威脅。

NASA已僱用馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭，搭載執行DART任務的太空飛行器，預計太平洋時間11月23日晚上10時20分從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。

若屆時按預定時間發射，DART將在10個月後抵達目的地，在距離地球約680萬英里（1094萬公里）處撞擊小行星。

這個目標物、小行星衛星「迪莫弗斯」（Dimorphos）直徑約525英尺（約160公尺），環繞著另個較大的小行星「迪迪莫斯」（Didymos）運行。