金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

上周末的舊金山灣區 相當不平靜，已連續三天出現搶匪集體洗劫高檔名店購物城，數家商店被破壞殆盡，但警方逮捕的人卻非常有限，要店家預防的提醒，竟然是「提早打烊」；2014年的加州 新法通過後，默許歹徒盜走950元以下的商品不予追究後，加州就成了竊盜天堂。

加州海沃(Hayward)的南地購物中心(Southland Mall)21日傍晚5時30分，一家珠寶店「山姆珠寶」(Sam's Jewelers)的監視器畫面出現約40至50名青少年搶匪，穿戴著連帽衫並揮舞鐵鎚，將展示玻璃櫃一個個敲碎後盜走商品，一旁路人也被嚇得四處亂竄。

就在同一天，另一家位於聖荷西(San Jose)的知名瑜珈服飾品牌Lululemon的分店也遭到搶匪打劫；奧克蘭(Oakland，屋崙市)則是在前一天晚間7時30分，一家源泉藥房(Wellspring Pharmacy)遭成群的歹徒入侵，偷走架上大批的處方藥。

儘管該藥局聲稱已為失竊的藥物訂購一批替代品，但面對不斷被洗劫的情形，員工們也表示感到不吃所措、也相當無力；尤其不如CVS或Walgreens等連鎖藥局，小型藥局更禁不起這樣接二連三的破壞。

舊金山已連續第三天出現瘋狂洗劫商店，圖為購物中心內的珠寶店遭到洗劫。(取自KPIX電視台)

根據加州在2014年通過的一項法律，凡竊盜或偷取價值950元以下商品，可從重罪降至輕罪，導致大多店家或失主在損失1000元以下的商品時，傾向不追究責任。

目前警方雖然未公布山姆珠寶店和其他南地購物中心的店家所失竊的商品價值，但截至22日上午警方仍未逮捕任何一名嫌犯。

事實上，同樣在舊金山灣區的諾斯崇百貨公司(Nordstrom)20日晚間也遭80多名歹徒集體洗劫，所有人都戴著滑雪帽持雪橇棍打劫店家；事後警方就已告誡民眾，打家劫舍的情況可能重演。

核桃溪警局(Walnut Creek Police Department)22日晚間表示：「出於謹慎，我們提醒居民做好準備，有些店家應考慮提前打烊、或採取其他預防措施。」

據統計，截至10月31日，舊金山灣區光是米遜區警局(Mission District Police)的轄區就接獲810起竊盜和竊盜未遂案件，比去年還增加13%。