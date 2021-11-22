好比「冷案裡的聖母峰」 華州9歲女童遇害62年後偵破

羅傑斯命案好比「冷案裡的聖母峰」，調查人員再怎麼努力也無法克服障礙，如今結合先進DNA分析技術、法醫族譜學(forensic genealogy)以及傳統式辦案手法，終於查出兇手身份。Getty Images

綽號「糖果」(Candy)的華盛頓州9歲女童甘迪絲‧羅傑斯(Candice Elaine Rogers)1959年遭到謀殺之後，數十年來始終無法破案。華盛頓州斯波坎(Spokane)警察 局說，羅傑斯命案好比「冷案裡的聖母峰」，調查人員再怎麼努力也無法克服障礙，如今結合先進DNA 分析技術、法醫族譜學(forensic genealogy)以及傳統式辦案手法，終於查出兇手身份。

影片來源：youtube/The Spokesman-Review

1959年3月6日，羅傑斯在斯波坎社區裡兜售薄荷糖，當天下午4時離家後下落不明。失蹤16天後，兩名獵人在山區發現羅傑斯的鞋子，警方發動地毯式搜尋則找到被藏在樹叢底下的屍體。法醫證實羅傑斯是被人勒死，生前曾遭性侵、毆打。

羅傑斯遇害62年後，斯波坎警察局宣布兇手為霍夫(John Reigh Hoff)，但霍夫已於1970年死亡。

斯波坎警察局發言人史托蒙特(Zac Storment)19日在記者會上說，羅傑斯命案數十年無法偵破，「但在同一時間，我們都沒有忘記這起案件」。

案發40多年後，隨著科技進步，調查人員將羅傑斯衣服上採集的體液樣本交分析，但檢測 結果在聯邦犯罪資料庫裡找不到吻合對象。

史托蒙特說，羅傑斯案件的DNA檢測面臨層層困難，警方在2020年曾與一家實驗室接洽，但得到回音卻是DNA樣本已嚴重腐壞，不堪使用。

霍夫的女兒凱西‧霍夫(Cathie Hoff)得知父親被列為嫌犯之一，便主動向警方聯繫，表達願意主動提供DNA樣本以協助調查。

凱西‧霍夫透過預錄影片在警方記者會上說，從小到大都以為父親是因為憂鬱症而自殺，「但現在，我覺得，他很邪惡，因為受不了良心譴責而選擇解脫」。

警方後來向法院申請搜索令獲准，挖掘霍夫墳墓進行遺體採樣，透過進一步檢測證實霍夫就是羅傑斯命案的兇手。

今年稍早，斯波坎警察局尋求位於德州的實驗室Othram協助，透過法醫族譜學建構兇手檔案，逐漸縮小可疑嫌犯人選，最後鎖定目標為三名有著兄弟關係的男子，其中一人便是霍夫。