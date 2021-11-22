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兩位保守派評論員向福斯新聞請辭 抗議紀錄片內容不實

記者顏伶如／綜合報導
發生在1月6日的國會暴動。(歐新社)
發生在1月6日的國會暴動。(歐新社)

福斯新聞網(Fox News)知名主播卡爾森(Tucker Carlson)本月初推出名稱為「愛國者肅清行動」(Patriot Purge)的紀錄片，把參加1月6日國會暴動而遭起訴的被告定義為「愛國者」，並稱這些愛國人士正在遭到美國政府迫害及酷刑。保守派評論員葛登柏格(Jonah Goldberg)、海耶斯(Stephen Hayes)21日晚間發表聲明宣布向福斯新聞網請辭，理由是福斯新聞負責任的報導聲音，「如今已被不負責任的說詞淹沒」。

反川派共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)21日在推特發文寫道：「謝謝海耶斯及葛登柏格為真相挺身而出，並且以及拆穿危險謊言。」

52歲的葛登柏格為「國家評論網站」(National Review Online)創始主編，也是洛杉磯時報(Los Angeles Times)專欄作家。47歲的海耶斯曾任「標準周刊」(The Weekly Standard)雜誌總編輯，為新聞網站「新聞快報」(The Dispatch)創辦人。葛登柏格與海耶斯雖然都是保守派時事評論員，但2020年總統大選之後並未加入福斯新聞網其他名嘴為前總統川普散布選舉陰謀論的行列。

21日晚間，葛登柏格與海耶斯在「新聞快報」部落格發表聯合聲明宣布向福斯新聞網請辭，並表示卡爾森的「愛國者肅清行動」紀錄片是讓他們終於決定離開的最後一根稻草。

聲明寫道：「福斯新聞還是有真實報導，還是有一些負責任的保守派人士提供寶貴評論與分析。不過，負責任的報導聲音如今已被不負責任的說詞淹沒。」

「愛國者肅清行動」片中指稱，美國政府正針對共和黨人士展開恐怖份子掃盪，影片當中出現關達納摩灣(Guantanamo Bay)監獄與逼供的畫面。

葛登柏格與海耶斯在聲明中指出，影片當中所描述的內容都不曾發生，「我們認為假裝這些內容確有其事，是很危險的」。聲明中寫道：「如果一個人能夠透過如此平台散布不實訊息，只要聲音夠大，時間夠長，某些美國民眾就會信以為真，並且因此採取行動。」

卡爾森接受紐約時報訪問時，對於葛登柏格與海耶斯向電視台辭職的消息表示：「我們的觀眾將很感謝他們的離開。」

葛登柏格接受紐約時報詢問時則說，與海耶斯一直留在福斯新聞網的原因是，希望在川普敗選之後，能透過論述協助電視台導正方向，恢復獨立立場，但電視台決定播放「愛國者肅清行動」紀錄片且大肆宣傳，則證明了電視台迄今仍然執迷不悟，「我看不到任何人有改正的意思」。

紐約時報 美國 共和黨

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