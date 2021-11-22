我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登讓鮑爾續任聯準會主席 布蘭納德當副手

美反對SK海力士把先進設備輸往中國 戴琪：恐成國安隱患

感恩節要去未接種親友家聚餐怎辦？學者：要求對方快篩

記者顏伶如／綜合報導
今年較多美國民眾打算與親友團聚，共度感恩節。(美聯社)
今年較多美國民眾打算與親友團聚，共度感恩節。(美聯社)

與去年相比，今年較多美國民眾打算與親友團聚，共度感恩節。然而，新冠疫情仍未退燒，某些地區確診案例居高不下，染疫風險仍然存在。如果感恩節將在有未接種新冠疫苗的親友家中聚餐，衛生專家建議，不妨事先要求對方接受新冠病毒快篩。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)流行病學家貝耶爾(Chris Beyrer)日前接受華盛頓郵報專欄訪問時說，不管對個人或家人來說，最安全的保護之道就是所有符合新冠疫苗接種資格者，一定都要打疫苗，如果符合施打補強針的條件，也要打補強針。

倘若今年感恩節聚會時，將會遇到某些未打疫苗的親友，貝耶爾則說，見面之前不妨先行要求對方進行快篩。

他說：「如果有些人做出選擇，決定不打疫苗，那麼他們身邊的其他人就有權要求這些人接受新冠病毒檢測。」

貝耶爾說，選擇不打疫苗的原因有很多，「但如果聚會之前拒絕接受病毒檢測，其實是找不到好理由可以當成藉口的」。

報導指出，某些幼齡兒童目前仍沒辦法接種新冠疫苗，慢性疾病患者、免疫功能低下者等健康條件較差的族群，則是接種新冠疫苗之後，還是面臨較高的病毒感染風險。

貝耶爾表示，如果感恩節聚會的親朋好友當中包括了接種與未接種疫苗者，聚會時最好絕大多數時間都在戶外空間，若停留於室內環境時則要戴上口罩。他表示，對於居住在天候較為寒冷地區的民眾來說，要符合這些要求確實有實際困難，畢竟吃飯、飲酒是感恩節大餐的重頭戲。

他說：「戶外的活動比較安全，這真的是一種室內病毒(indoor virus)。」

對於某些民眾來說，開口詢問親友是否打了疫苗，或者要求親友接受病毒檢測，都覺得難以啟齒。心理學家安德瑞亞‧邦尼爾(Andrea Bonior)說，碰觸這些話題令人感到尷尬，因此許多民眾索性避而不談。

她說：「真實狀況是，我們依然面臨的公共衛生危機，民眾必須在獲得充足訊息的情況下做出決定。若要做決定就不能迴避問題或者抱持假設心態。」

邦尼爾表示，與親友討論是否打疫苗、是否願意接受病毒檢測時，態度應該保持尊重，但無須過度愧疚與抱歉，而且最好盡早提出詢問，拖得越久將讓問題變得更加複雜，還可能讓聚餐計畫因此生變，或造成聚餐主辦者的困擾。

疫苗 檢測 美國

上一則

美反對SK海力士把先進設備輸往中國 戴琪：恐成國安隱患

下一則

兩位保守派評論員向福斯新聞請辭 抗議紀錄片內容不實

延伸閱讀

低溫+降雨 紐約迎寒冷感恩節假期

低溫+降雨 紐約迎寒冷感恩節假期
迎接感恩節大批人潮 灣區機場「準備好了」

迎接感恩節大批人潮 灣區機場「準備好了」
過濾器、攝像頭 今年感恩節禮物很「疫」樣

過濾器、攝像頭 今年感恩節禮物很「疫」樣

感恩的日子

感恩的日子

熱門新聞

賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，口出種族歧視語言，更是將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

亞裔生地鐵被毆、遭抓頭撞門 4非裔女高中生涉種族恐嚇

2021-11-18 16:46
Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13
美國總統拜登。(歐新社)

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

2021-11-19 22:58
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

2021-11-15 11:11
移民之女吳弭16日在先生與兩個兒子陪同下，宣誓就任波士頓市第一位女性、也是第一位亞裔市長。(路透)

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

2021-11-16 21:48
美國福斯新聞節目討論拜登和賀錦麗失和問題，稱拜登可能在任期中換掉她。Getty Images

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

2021-11-18 07:25

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷