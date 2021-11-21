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俄州警方一次破獲收繳價值5億的大麻

記者李雪／綜合報導
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）

當局在俄勒岡州傑克遜縣（Jackson County）的搜查令執行期間，查獲了大量非法大麻。據警方保守估計，這些大麻價值高達5億美元，重量超過200噸，恐怕打破非法大麻的繳獲紀錄。

據俄勒岡州警方發布的臉書動態，11月18日西南地區 (SWR) 的緝毒科 (DES) 小組在俄勒岡州白城（White City）Antelope Rd第1300街區執行了搜查令。該地點包括五個工業規模的倉庫被用於商業用途。初步調查已有100多人被拘留、查明、面談或釋放，其中還有幾人是外來務工人員，居住在當地，生活條件較差，沒有自來水。

據警方公告，在為期兩天的行動中，當局繳獲了數量龐大的非法加工大麻和槍支。DES團隊對緝獲的加工大麻數量的保守估計約為50萬磅。這些大麻價格取決於其出口目的地，但若以保守的街頭市價估計，價值約為5億元。

圖片顯示，該倉庫並非種植場，看來只是加工、晾曬、分裝的場地。當局表示這是一項非常複雜的調查，將持續數週，並將適時發布更多信息。

據悉，執法團隊得到了鄰近的Josephine縣大麻執法小組 (JMET)、緝毒局 (DEA) Medford辦公室、Klamath縣盆地跨部門麻醉品小組 (BINET)、非法大麻執法小組 (IMET) 的協助，以及當地市警、縣警和消防局也參與協助。

俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
外來務工人員居住在當地，生活條件較差，沒有自來水。（俄勒岡州警方OSP臉書）
外來務工人員居住在當地，生活條件較差，沒有自來水。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）
俄州警方一次收繳了價值5億元的大麻。（俄勒岡州警方OSP臉書）

大麻 俄勒岡州 臉書

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