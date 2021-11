金山高檔百貨遭80名蒙面歹徒洗劫 目擊者：像電影場景

舊金山 聯合廣場附近的路易威登(Louis Vuitton)名品商店19日才遭蒙面人洗劫,灣區20日晚間又傳出多達80名歹徒集體衝進高檔購物城「百老匯廣場」(Broadway Plaza),洗劫廣場內的諾德斯特龍百貨公司(Nordstrom);目擊者表示歹徒帶著滑雪 面罩並揮舞雪橇棍襲擊店員,還將大批商品奪走後駕車逃逸;目前有兩名員工受到攻擊,還有一人遭胡椒噴霧攻擊,警方指歹徒為預謀犯案。

國家廣播公司(NBC)灣區記者喬蒂‧赫南德茲(Jodi Hernandez)聲稱親眼目睹搶匪衝進百老匯廣場的畫面,她在推特發文:「約有25輛車將整個街區封鎖,然後衝進諾德斯特龍百貨,歹徒將商品盜走後便快速上車逃離。」

福斯新聞報導,影片拍到20日晚上,約有25輛汽車停在諾德斯特龍百貨公司外面,隨後搶匪衝進百貨公司搶走商品並逃離。目擊者形容這一場景是「瘋狂」的,就像「電影中的場景」。

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3