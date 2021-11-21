金山高檔百貨遭80名蒙面歹徒洗劫 目擊者：像電影場景

Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截圖)

舊金山 聯合廣場附近的路易威登（Louis Vuitton）名品商店19日才遭蒙面人洗劫，灣區20日晚間又傳出多達80名歹徒集體衝進高檔購物城「百老匯廣場」(Broadway Plaza)，洗劫廣場內的諾德斯特龍百貨公司(Nordstrom)；目擊者表示歹徒帶著滑雪 面罩並揮舞雪橇棍襲擊店員，還將大批商品奪走後駕車逃逸；目前有兩名員工受到攻擊，還有一人遭胡椒噴霧攻擊，警方指歹徒為預謀犯案。

國家廣播公司(NBC)灣區記者喬蒂‧赫南德茲(Jodi Hernandez)聲稱親眼目睹搶匪衝進百老匯廣場的畫面，她在推特發文：「約有25輛車將整個街區封鎖，然後衝進諾德斯特龍百貨，歹徒將商品盜走後便快速上車逃離。」

福斯新聞報導，影片拍到20日晚上，約有25輛汽車停在諾德斯特龍百貨公司外面，隨後搶匪衝進百貨公司搶走商品並逃離。目擊者形容這一場景是「瘋狂」的，就像「電影中的場景」。

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3 — Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021

另外，也有目擊者用手機拍下案發的畫面，一群帶著滑雪面罩的歹徒瞬間湧入店家，帶走大量裝有商品的袋子和盒子後跳上車離開。

3嫌落網 3百貨員工受傷

搶劫發生後數十輛警車迅速趕往現場。核桃 溪警察局表示，尚不清楚有多少商品被盜。有3名商場員工在此次事件中受傷，已被送往醫院治療。

附近工作的一名餐廳經理巴瑞特(Brett Barrette)見狀隨即將餐廳門上鎖，他向當地媒體ABC 7 News形容：「我們大概看到50至80人帶著滑雪面罩，拿著雪橇棍和其他武器。」

據稱案發當晚9時，諾德斯特龍百貨一名員工在竊賊闖入店內後立刻通報911，而負責案發轄區的核桃溪警局(Walnut Creek Police Department)透過聲明指出，目前已有三名嫌犯被逮捕，警方也從他們身上找到槍枝。

警方聲明強調：「核桃溪警局正積極調查此案，經過仔細檢視現場監視錄影機的畫面後會全力將歹徒繩之以法」；諾德斯特龍百貨翌日仍照常營業。

舊金山聯合廣場(Union Square)19日也傳出數家精品名牌店遭一群搶匪洗劫一空，現場窗戶被敲碎一片玻璃狼藉；當地媒體Fox 2報導，知名品牌路易威登(Louis Vuitton)、芬迪(Fendi)、聖羅蘭(YSL)、Burberry、Dolce & Gabbana全都遭殃。

不過據舊金山警察局發言人盧卡(Robert Rueca)最近在社群媒體上發布的聲明，已有數名涉案嫌犯遭警方逮捕。