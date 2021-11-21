民主黨祈禱川普出來選 若拜登不拚連任 黨內尚缺領頭羊

前總統川普（右）與現任總統拜登（左）。（美聯社）

華盛頓郵報報導，如果拜登 總統最終未競選連任，有人擔心民主黨 缺乏明顯領先者，黨內初選競爭可能會很慘烈。

副總統賀錦麗剛上台時，原本被視為有力接班人，但她的支持率不斷下滑，引起黨內恐慌。最近一分民調顯示，她的支持率僅28%。美國有線電視新聞網（CNN）15日報導，賀錦麗身邊的人不滿她被邊緣化，拜登不再善盡提攜她的義務，任由她走向失敗。她的通訊聯絡主任艾蒂安18日辭職，將在下月離任。

華郵指出，一些民主黨人認為，現任運輸部長、前印第安納州南灣市長布塔朱吉，是拜登政府內的強棒。

另外，消息人士透露，維吉尼亞州前州長麥克利夫曾在競選連任州長時提到，如果拜登不尋求連任，他有意參選總統，不過本月2日麥克利夫在州長選戰輸給共和黨籍企業家楊京，選總統的計畫也跟著打問號。

部分自由派人士提過的可能參選人包括：麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫、俄亥俄州聯邦參議員布朗、俄勒岡州聯邦參議員默克利、紐約州聯邦眾議員亞歷山德里雅．歐凱秀等。歐凱秀被視為民主黨進步派明日之星，1989年10月出生的她，2024年可以參選總統，因為她剛好達到憲法規定總統須年滿35歲門檻。

現年75歲的前總統川普 一直暗示他2024年會再出馬選總統。民主黨金主古德曼說，許多金主「都在祈禱川普下次再出來選，因為民主黨不論派誰出馬，只要對上川普都會贏。人民不會再給暴君一次機會」。