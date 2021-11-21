我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立陶宛前總理：允設台灣代表處 意味將與中國斷交

美國醫護大規模辭職 近兩年流失50萬人

民主黨祈禱川普出來選 若拜登不拚連任 黨內尚缺領頭羊

編譯李京倫／綜合報導
前總統川普（右）與現任總統拜登（左）。（美聯社）
前總統川普（右）與現任總統拜登（左）。（美聯社）

華盛頓郵報報導，如果拜登總統最終未競選連任，有人擔心民主黨缺乏明顯領先者，黨內初選競爭可能會很慘烈。

副總統賀錦麗剛上台時，原本被視為有力接班人，但她的支持率不斷下滑，引起黨內恐慌。最近一分民調顯示，她的支持率僅28%。美國有線電視新聞網（CNN）15日報導，賀錦麗身邊的人不滿她被邊緣化，拜登不再善盡提攜她的義務，任由她走向失敗。她的通訊聯絡主任艾蒂安18日辭職，將在下月離任。

華郵指出，一些民主黨人認為，現任運輸部長、前印第安納州南灣市長布塔朱吉，是拜登政府內的強棒。

另外，消息人士透露，維吉尼亞州前州長麥克利夫曾在競選連任州長時提到，如果拜登不尋求連任，他有意參選總統，不過本月2日麥克利夫在州長選戰輸給共和黨籍企業家楊京，選總統的計畫也跟著打問號。

部分自由派人士提過的可能參選人包括：麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫、俄亥俄州聯邦參議員布朗、俄勒岡州聯邦參議員默克利、紐約州聯邦眾議員亞歷山德里雅．歐凱秀等。歐凱秀被視為民主黨進步派明日之星，1989年10月出生的她，2024年可以參選總統，因為她剛好達到憲法規定總統須年滿35歲門檻。

現年75歲的前總統川普一直暗示他2024年會再出馬選總統。民主黨金主古德曼說，許多金主「都在祈禱川普下次再出來選，因為民主黨不論派誰出馬，只要對上川普都會贏。人民不會再給暴君一次機會」。

民主黨 拜登 川普

上一則

美國醫護大規模辭職 近兩年流失50萬人

延伸閱讀

拜登79歲大壽 在位最老總統 歐巴馬賀：感謝推動基建案

拜登79歲大壽 在位最老總統 歐巴馬賀：感謝推動基建案
79歲拜登表態競選連任2024 民主黨仍疑慮不安

79歲拜登表態競選連任2024 民主黨仍疑慮不安
拚連任 拜登健康沒問題 關鍵能否拉抬「低迷民調」

拚連任 拜登健康沒問題 關鍵能否拉抬「低迷民調」
拜登經濟立法有進展 白宮擬拉企業一起「解決通膨」

拜登經濟立法有進展 白宮擬拉企業一起「解決通膨」

熱門新聞

賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，口出種族歧視語言，更是將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

亞裔生地鐵被毆、遭抓頭撞門 4非裔女高中生涉種族恐嚇

2021-11-18 16:46
美國總統拜登。(歐新社)

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

2021-11-19 22:58
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

2021-11-15 11:11
移民之女吳弭16日在先生與兩個兒子陪同下，宣誓就任波士頓市第一位女性、也是第一位亞裔市長。(路透)

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

2021-11-16 21:48
美國福斯新聞節目討論拜登和賀錦麗失和問題，稱拜登可能在任期中換掉她。Getty Images

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

2021-11-18 07:25
估計高達16萬現役低階軍人難以養家糊口，需要食物銀行賑濟。圖加州聖地牙哥一處食物銀行的義工幫軍眷把免費食物搬上車。(美聯社)

16萬低階軍人家庭 陷缺糧食、吃不飽困境

2021-11-15 10:22

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計
匪徒洗劫舊金山LV店 玻璃碎一地 6人被捕

匪徒洗劫舊金山LV店 玻璃碎一地 6人被捕