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不滿芝麻街首次出現亞裔角色 保守派揚言砍預算

記者顏伶如／綜合報導
老字號兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)推出亞裔角色布偶「芝英」(Ji Young)，引起保守派的不滿。(美聯社)
老字號兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)推出亞裔角色布偶「芝英」(Ji Young)，引起保守派的不滿。(美聯社)

老字號兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)開播52年來，首度出現亞裔角色布偶「芝英」(Ji Young)，前總統川普重要親信、「美國保守聯盟」(American Conservative Union)主席薛拉普(Matt Schlapp)本周稍早先在推特發文批評美國公共電視網(PBS)「瘋了」，揚言要刪除電視台預算；他18日接受福斯新聞網訪問時加碼說，公共電視網不應把種族因素放入「芝麻街」。

「芝英」的角色定位為七歲韓裔女孩，名字含意則為「聰明和勇敢堅強」。

薛拉普15日在推特發文寫道：「你們公共電視網真是瘋了(insane)，我們應停止給你們預算。」他在推文中寫道，「芝麻街」另外兩個角色「恩尼」(Ernie)、「畢特」(Bert)的種族背景，是否也該一併探討。

薛拉普18日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，「芝麻街」加入亞裔布偶，是因為公共電視網想把種族因素放入節目中；他說，成長過程一直看「芝麻街」，「這個節目從來就跟種族無關」。

他表示，「芝麻街」是與學習、奠定閱讀基礎能力與學會包容有關，「可是他們卻想把種族也放進去」。

薛拉普在訪問中也說，就連「大青蛙布偶秀」(The Muppets)現在都想挑戰探討性別認同的議題；他舉例說，節目裡有一個布偶角色有兒子，但這名男孩說想當女生，「他們就是不願鬆手，一直要推動覺醒(woke)政治」。薛拉普並未指明是哪一集的節目內容。

薛拉普透過電郵對國家廣播公司(NBC)發表聲明時，對於非營利全國公共電台(National Public Radio，NPR)也提出批評，指控電台跟公共電視網一樣，「企圖投入社會主義運動的懷抱」。

他在聲明說中，「芝麻街」應該回歸過去風格，只專注於教兒童認識字母即可，「不要加入覺醒運動風潮」。他寫道：「大家都喜歡畢特與恩尼，從來不需要思考這兩個角色可能代表什麼樣的種族背景。不管怎樣，恩尼的皮膚是橘色的。」

薛拉普說：「納稅人應該聽到廣泛的辯論，如果公共電視網與全國公共電台想要投入社會主義運動的懷抱，那麼他們就要自己想辦法籌措運作經費。」

美國 亞裔 預算

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