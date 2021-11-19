法官禁紐時報導保守派團體資料 引新聞自由爭議

美國紐約州承審法官今天暫禁「紐約時報 」刊登若干有關保守派團體「真理計畫」的資料，紐時則稱這是罕見之舉，牴觸數十年來「憲法第一修正案」對言論與出版自由的保護。

路透社報導，韋斯切斯特郡（Westchester County）最高法院法官伍德（Charles Wood）的這項裁定，涉及由真理計畫（Project Veritas）委任律師撰寫並由紐約時報（New York Times）取得的備忘錄。

伍德安排23日開庭，以審酌效期較長的刊登禁令，以及紐時11月11日有關真理計畫新聞作風的報導中所提及「律師－委託人特權」（attorney-client privilege）的內容，是否應刪除。

紐時總編輯巴奎（Dean Baquet）透過電郵發表聲明說：「這項裁定違憲，設下了危險的判例。當法院命新聞業噤聲時，就辜負了公民的信任並損及公民知的權利，在『五角大廈 文件』（Pentagon Papers）案的判決中，最高法院已表明此意。這項劃時代的判決禁止事先設限，以免妨礙有價值的新聞刊登。這個原則顯然適用於此，我們要求立即檢討這項裁定。」

五角大廈文件詳述越戰期間美軍在越南 的軍事行動，當時主政的總統尼克森（Richard Nixon）政府要求紐時與「華盛頓郵報」（Washington Post）停止刊載這份機密檔案，不過1971年最高法院予以駁回。

記者爭取新聞自由委員會（Reporters Committee for Freedom of the Press）執行長布朗（Bruce Brown）表示，事先設限「可說是對新聞自由構成最嚴重的威脅之一」；並說，伍德若不撤回這項裁定，那麼上訴法院應予撤銷。

根據真理計畫呈交法院的訴狀，這個極端保守派的團體指稱，紐時11月11日的報導，「擺明心存報復，企圖傷害並為難對簿公堂的當事人」。