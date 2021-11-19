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CNN：德桑提斯越受共和黨選民歡迎 川普就越惱怒

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)疫情期間多次挑戰聯邦政府防疫規定，獲得共和黨金主及共和黨支持者青睞，人氣指數一路上升。美聯社
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)疫情期間多次挑戰聯邦政府防疫規定，獲得共和黨金主及共和黨支持者青睞，人氣指數一路上升。美聯社

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)疫情期間多次挑戰聯邦政府防疫規定，獲得共和黨金主及共和黨支持者青睞，人氣指數一路上升。有線電視新聞網(CNN)報導分析，德桑提斯越是獲得共和黨選民歡迎，前總統川普就越是惱怒，川普不滿德桑提斯一直沒有表明不會參加2024年總統大選，川普也認為德桑提斯是在自己一手提拔之下，才有如今的地位。

今年4月，川普接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，如果決定再戰2024，德桑提斯「當然是」列入考量的副手人選之一。不過，到了10月，川普談到德桑提斯時，口氣則出現轉變，要求德桑提斯必須公開宣布不會角逐總統大選。

一名接近川普的人士對CNN指出，川普並不是要批評德桑提斯，「川普只是想提醒德桑提斯，他之所以能有今天的成果，都是靠川普提拔的」。

這名消息人士也說，川普這陣子經常對周圍人士說道，德桑提斯似乎應該展現更多感恩態度才對。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)對CNN發表聲明表示，2020年大選時川普在佛州獲勝，為包括德桑提斯在內的共和黨人奠定基礎，可以在2022年期中選舉乘勝追擊。

布多維奇在聲明中也指出，德桑提斯原本是佛州聯邦眾議員，因為川普提拔才晉升為政壇明星，「得以住進州長官邸」。德桑提斯2018年角逐共和黨佛州州長初選時，獲得川普背書。

布多維奇指出，德桑提斯一直推動著川普的「美國優先」(America First)政策，川普也依然支持德桑提斯。

報導指出，由於德桑提斯一直沒有公開宣布不會參加2024年總統大選，讓川普越來越心煩。

兩名知情人士透露，德桑提斯曾私下向川普及其他人士承諾，無意在共和黨初選裡跟川普較勁，但除非德桑提斯公開宣布，川普才會滿意。

一名前任川普助理表示，希望爭取州長連任的德桑提斯，此時採取的政治策略相當精明，也就是暫時避談2024年話題，先確保連任成功再說，「如果為了州長選舉向選民積極拉票，但同一時間又表現得想要參加總統大選，將讓問題變得複雜」。

川普 德桑提斯 共和黨

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