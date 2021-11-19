避免感恩節成超級傳播者案例 專家：聚餐當天做快篩

專家指出，最好在感恩節聚餐當天早上接受快篩，確保安全。圖為芝加哥歐海爾國際機場現出行人潮。(美聯社)

疫情 尚未平息之際，全家團圓的感恩節大餐如何避免淪為超級傳播者(superspreader)案例，專家指出，除了接種新冠疫苗 之外，最好聚餐之前的三至五天裡，就要開始自我約束，減少曝露於新冠病毒的風險，聚餐當天早上則所有親友都要接受快篩，確保安全。醫師建議，若天氣許可最好在戶外空間聚餐，寒冷地區民眾在家中聚餐時，則要注意房間每一側都要開啟一扇窗戶，保持空氣流通。

回顧2020年的感恩節，當時絕大多數美國 民眾都還沒打新冠疫苗，過節氣氛顯得冷淡。今年狀況則與去年不同，但美國某些地區疫情仍持續升溫，流感病毒也蠢蠢欲動。

美國廣播公司(ABC)報導，由於近來美國疫情有升溫趨勢，公共衛生專家呼籲民眾仍要保持高度警覺，接種疫苗是保護自己與家人的最佳之道，特別是如果家裡還有尚未施打疫苗的幼齡兒童。

阿拉巴馬大學伯明翰分校(University of Alabama in Birmingham)傳染疾病醫師費里斯(Molly Fleece)說，不希望今年年底假期爆發流感與新冠病毒同時肆虐的「雙重疫情」(twin-demic)，「疫苗要能發揮效果，與施打人數息息相關，對於某些仍在觀望的民眾，現在就是打疫苗的好時機」。

前任巴爾的摩市衛生局長、華裔公衛專家溫麟衍 (Leana Wen)則說，已經要求家庭成員在感恩節前幾天，就要開始降低曝露於新冠病毒的風險。

她說，要求所有家庭成員在感恩節之前的三天至五天期間，就開始減少曝露於新冠病毒的風險，所有家庭成員在感恩節當天早上都會接受快篩。

波士頓布萊根婦女醫院(Brigham And Women's Hospital)傳染疾病臨床醫師薩克斯(Paul Sax)表示，聚餐之前進行病毒檢測，可以降低病毒傳染風險，對於已經接種疫苗的民眾來說，如此作法則能讓感染病毒的機率進一步降低。他說，如果聚餐成員裡有年長者，或者免疫功能較差者，更應該要求參加成員在聚餐前接受病毒檢測。

到了感恩節當天的聚會，專家則建議要注意通風，如果氣候條件許可，最好在室外空間聚餐，避免病毒傳播風險。

舊金山加大(University of California, San Francisco)傳染疾病醫師魯瑟福(George Rutherford)便說，今年感恩節聚餐會在戶外舉行，因為氣象預報顯示感恩節當天舊金山氣溫大約華氏65度，天氣晴朗。他說，在戶外聚餐還有一個好處，就是能邀更多人參加，可以把桌子併在一起。

喬治華盛頓大學(George Washington University)傳染病科主任塞格爾(Marc Siegel)說，住在天候寒冷地區的民眾，感恩節在室內聚餐時，應該把窗戶打開。

他說，開窗雖然會讓暖氣外洩，但房間的每一側都有窗戶敞開，可以讓空氣保持流通。薩克斯則說，民眾也可考慮使用空氣過濾器(air filters)。