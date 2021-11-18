美斥52億 買1000萬份輝瑞新冠口服藥

輝瑞今天宣布，已與美國政府簽訂1000萬份新冠肺炎服藥療程採購交易。圖為輝瑞的抗病毒口服藥。(美聯社)

美國 藥廠輝瑞 今天宣布，已與美國政府簽訂1000萬份新冠肺炎服藥療程採購交易，總額52億9000萬美元，今年內開始出貨。此款新藥仍在等待緊急使用授權。

路透社報導，輝瑞（Pfizer）的抗病毒口服藥Paxlovid可作為早期居家治療之用，有助預防新冠肺炎相關住院和死亡案例，可望成為抗疫新利器。對取得疫苗有限或接種率低的國家與地區而言，這種藥物也將是重要的抗疫工具。

輝瑞已於16日向美國當局遞交Paxlovid的緊急使用授權（EUA）申請，並預計今年底前可生產18萬份療程，明年底預估將產量提高到至少5000萬份。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）表示：「這款前景可期的藥物，提供染疫者另一個拯救生命的工具，有助我們加速走出疫情。」

輝瑞本月稍早表示，Paxlovid可讓有重症高風險的成年染疫患者住院或死亡風險大幅降低89%。

試驗結果顯示，輝瑞新冠口服藥效果優於美國藥廠默克 （Merck & Co）研發的同類藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

默克10月公布的資料顯示，莫納皮拉韋只能讓重症高風險患者死亡或住院機率減半。