學生返校上課爆發脫序行為 俄勒岡中學暫時恢復遠距

俄勒岡州雷諾斯中學恢復遠距教學，因許多學生出現打架、滋事以及脫序行為。圖為示意圖。(Getty Images)

位於俄勒岡州費爾維尤(Fairview)的雷諾斯中學(Reynolds Middle School)日前突然宣布，18日起三周期間暫停到校上課，回到先前疫情 期間的遠距教學模式。這項改變並不是因為疫情升溫，而是基於「安全考量」。校方指出，疫情期間許多學生經過將近一年的網路上課，社交技巧(socialization skills)變得生疏，校園重新開放之後，同學之間頻頻發生打架、滋事以及脫序行為。

校方指出，為了建立安全規範(safety protocols)，並讓學生獲得社會情感支持(social-emotional supports)，因此決定暫停面對面授課三周。雷諾斯中學學生人數為928人。

雷諾斯學區 (Reynolds School District)15日發出電郵，通知家長雷諾斯中學將暫停到校上課。學區總監狄亞茲(Danna Diaz)16日也發出電郵，對家長說明疫情打亂學生大約一年半的學習，「導致我們學生與教職人員身心福祉都受到影響」。

狄亞茲在電郵中寫道，學生、學生家庭及全體教職人員的安全，「是我們的首要考量」。

電郵中也指出，某些學生恢復到校上課之後，缺乏必要的社交技巧，「在學校對其他學生造成嚴重干擾」。

雷諾斯學區發言人帕迪拉(Steve Padilla)答覆媒體詢問時則證實，本學年恢復面對面上課之後，學區裡確實有學生打架、滋事以及其他行為問題出現，因此學區決定從18日起至12月9日暫停到校上課。

帕迪亞並未說明脫序行為的案件次數及出現頻率，僅表示這些事件都未涉及武器。他表示，問題不只是學生之間的爭吵，還包括破壞秩序的言行，例如干擾其他同學，導致其他同學的學習受到影響。

舊金山 加大(University of California, San Francisco)醫學教授甘德希(Monica Gandhi)在推特發文指出，對於雷諾斯中學學生出現脫序行為，因應之道應該是投注更多資源加強學生的情感支持，而不是再度關閉校園。