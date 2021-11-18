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亞裔生費城地鐵遭非裔圍攻 華女見義勇為卻被暴打在地

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亞裔生費城地鐵遭非裔圍攻 華女見義勇為卻被暴打在地

記者和釗宇／紐約報導
賓州東南捷運17日發生一起暴力事件，多名非洲裔年輕女性在費城捷運列車上辱罵毆打一群亞裔學生，更是將另一名上前勸阻的華裔女性暴打在地。（視頻截圖）
賓州東南捷運17日發生一起暴力事件，多名非洲裔年輕女性在費城捷運列車上辱罵毆打一群亞裔學生，更是將另一名上前勸阻的華裔女性暴打在地。（視頻截圖）

賓州東南捷運(SEPTA)17日發生一起暴力事件，多名非洲裔年輕女性在費城捷運列車上辱罵毆打一群亞裔學生，口出種族歧視語言，更將另一名上前勸阻的華裔女性暴打在地；目前警方正在調查此事，尚未確認這起暴力事件是否因種族歧視而起。

事件發生在17日下午3時30分左右，Broad Street線列車行駛在Erie Station附近時，一群站立在車廂中部的非洲裔青少年不停地向對面坐在座位上的幾名亞裔男性青年揮拳、咆哮，不時口出歧視性語言，喊叫「Fxxxing China」，遭遇攻擊的幾名亞裔男性並未反擊；一名華裔女性出面勸阻，卻被施暴的非裔拽到車門處，將華裔女性的頭部撞向車門，隨後將她暴打在地，其中一人脫下鞋子砸向華裔女性的頭部。

影片來源：YouTube 6abc Philadelphia

目前費城警方、賓州東南捷運警方、賓州學校管理局(Philadelphia School Administration)、學區警方和費城人類關係委員會(Philadelphia Human Relations Commission)正在調查此案；調查人員並未明確表示此案是否由種族歧視引起，也沒有說明其他可能的原因，僅表示受害者是學生。

賓州東南捷運發言人則表示，此事「暴力且令人不安」，受害者沒有受重傷；發言人說，警方已經確認涉案人員身分，目前正繼續詢問目擊證人，評估案件視頻及其他監控視頻；有知情民眾在網路上發表消息稱，見義勇為的女性是華裔，因看不慣非裔霸凌亞裔挺身而出。

費城亞裔市議員歐大衛(David Oh)則呼籲賓州東南捷運和費城學區加強安保措施，「警方、賓州東南捷運及學校安保管員必須對此事做出回應。」調查人員呼籲知情民眾提供線索，可撥打賓州東南捷運警方電話（215）580-8111聯繫。

影片來源：YouTube CBS Philly

賓州 捷運 種族歧視

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