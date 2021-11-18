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NBC：上市公司疫情期間大賺 薪資保護貸款卻獲豁免

記者顏伶如／綜合報導
聯邦政府去年推出旨在協助中小企業渡過經濟難關的「薪資保護貸款項目」，但NBC報導，某些疫情期間大賺的上市公司貸款也獲赦免。(Getty Images)
聯邦政府去年推出旨在協助中小企業渡過經濟難關的「薪資保護貸款項目」，但NBC報導，某些疫情期間大賺的上市公司貸款也獲赦免。(Getty Images)

美國發生新冠疫情初期，聯邦政府推出旨在協助中小企業渡過經濟難關的「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)。國家廣播公司(NBC)報導，某些上市公司也申請了這項計畫的貸款，疫情期間生意大賺，但如今貸款卻獲得赦免，不必償還。

報導指出，企業總部位於休士頓、股票在那斯達克(Nasdaq)上市的醫療廢棄物處理廠商夏普斯合規公司(Sharps Compliance)，2020年申請「薪資保護貸款項目」獲得220萬元貸款。後來隨著新冠疫苗推出，醫療廢棄物處理服務的市場需求大增，夏普斯合規公司業績成長達四倍。

根據美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission)紀錄，夏普斯合規公司董事會通過決議，為三名高層主管發放業績紅利做為獎金，三人共計獲得的紅利獎金比上一個會計年度多出100多萬元。

雖然生意大賺，但夏普斯合規公司今年稍早申請「薪資保護貸款項目」豁免，6月15日獲得批准，貸款予以免償。

小型企業署(Small Business Administration，SBA)負責的「薪資保護貸款項目」，從2020年4月至2021年5月之間，累計核發將近8000億元貸款。

國家廣播公司報導，像夏普斯合規公司一樣辦理「薪資保護貸款項目」但疫情期間不但生意未受影響反而業績長紅的企業，如今卻要求豁免貸款；根據統計，截至11月7日為止，共有6100億元「薪資保護貸款項目」貸款已經獲准豁免。

報導指出，企業申請「薪資保護貸款項目」時，無法預測後來生意是好是壞，但夏普斯合規公司等企業申請貸款豁免時，則是業績出現明顯成長之後。

根據規定，中小企業如果在疫情期間保留員工，維持疫情發生前的薪資水平，而且至少六成「薪資保護貸款項目」貸款是做為發放薪水以及辦公室租金、水電費等開銷，貸款將得以免除。

報導指出，「薪資保護貸款項目」豁免貸款中，超過1億2000萬元的對象是疫情期間業績創下空前新高紀錄的企業。

紀錄顯示，切割器材製造商艾克姆聯合公司(Acme United)也是股票上市公司，2020年5月獲得「薪資保護貸款項目」350萬元貸款，今年6月獲得免除。

企業法規專家米諾(Nell Minow)指出，「薪資保護貸款項目」來自納稅人稅金，某些公司其實不需要這筆貸款，獲得聯邦貸款之後，高階主管薪酬卻因此增加。

米諾指出，這些公司的高階主管才是濫用社會福利制度的「福利女王」(welfare queens)，利用疫情期間倉促推出緊急辦法的規定漏洞而自肥。

夏普斯合規公司發言人拒絕發表評論，僅表示申辦「薪資保護貸款項目」完全符合規定。

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