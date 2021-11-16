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「性別酷兒」書涉色情？ 家長促圖書館下架 學生批審查　

特派員黃惠玲／芝加哥報導
「性別酷兒」小說繪本，近日成為保守派的新戰場。(ebay網站截圖)
「性別酷兒」小說繪本，近日成為保守派的新戰場。(ebay網站截圖)

芝城西郊Downers Grove北區高中15日晚間的一場學校董事會會議，因為一本小說繪本「性別酷兒」(Gender Queer)，引發家長強烈抗議，還要求該校的圖書館下架該本書籍，學生們則譴責家長行為宛如自設審查制度。

「性別酷兒」是一本自傳體裁的小說，講述作者Maia Kobabe從青少年到青年期的性別認同過程，其中有幾頁包括了性行為的插圖，引起反對該書家長的憤怒；不過，支持該書的學生、家長則說，「性別酷兒」是青少年發現自己身分認同的重要工具，部分人士認同的審查制度不應該在學校發生。

在全國範圍內，越來越多反對者將該書當成保守派最新戰場，並在學校董事會中激烈抗議，甚至部分董事會成員因此受到威脅，並不得不尋求警方保護。

Downers Grove北區高中，可說是大芝加哥地區第一個爆出對該書抗議的學校，15日的例行會議中，擠入約200人參加，在場約三分之一的人，手中舉著「禁止色情」的標語及海報，同時還展示了「性別酷兒」的插圖與文字截選。

該學區董事會主席庫普卡(Nancy Kupka)在會議進行的幾小時中，多次要求與會者戴上口罩，但未受到回應；在有人發現會議現場沒有懸掛美國國旗時，更紛紛尖叫抗議。

董事會表示，不打算討論或表決「性別酷兒」的任何議題，Downers Grove北區高中校長蒂勒(Hank Thiele)則簡單談到，該本書籍符合該地區納入圖書館的要求，且「性別酷兒」也不在任何課程的必讀書單中，包括Downers Grove北區與南區高中的圖書館內，總共只有一本「性別酷兒」可供借閱。

圖書館 小說 美國

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