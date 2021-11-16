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輝瑞同意授權「抗新冠藥丸」 有望量產造福窮國

編譯張君堯／綜合報導
輝瑞藥廠表示已同意一項協議、將允許其實驗性新冠口服藥「Paxlovid」在全球範圍內更廣泛生產，有機會讓世界上一半以上的人口獲得治療。(路透)
輝瑞藥廠表示已同意一項協議、將允許其實驗性新冠口服藥「Paxlovid」在全球範圍內更廣泛生產，有機會讓世界上一半以上的人口獲得治療。(路透)

美國輝瑞藥廠（Pfizer）表示已同意一項協議、將允許其實驗性新冠口服藥「Paxlovid」在全球範圍內更廣泛生產，有機會讓世界上一半以上的人口獲得治療。

「華盛頓郵報」報導，輝瑞本月稍早曾表示Paxlovid會在症狀出現後的3天內給藥，可將因新冠肺炎住院或死亡的風險降低多達89%，不過尚未在美國獲得監管部門批准，但輝瑞表示會盡快向美國食品藥物管理局（FDA）尋求授權。輝瑞表示已經開始生產Paxlovid，且若FDA批准這種藥丸便可以立即上市、不過數量有限。

與輝瑞達成協議的非營利組織「Medicines Patent Pool」（MPP）的執行董事戈爾（Charles Gore）指出「尋求授權非常重要，若獲得授權或批准，這種口服藥物特別適合中低收入國家，還可以在挽救生命方面發揮關鍵作用，為全球抗擊當前疫情的努力做出貢獻」。

輝瑞藥廠執行長布拉（Albert Bourla）在聲明中表示「口服抗病毒治療可以在降低新冠感染的嚴重程度、減輕醫療保健系統壓力和挽救生命方面發揮至關重要的作用」，並強調「我們必須努力確保所有人、無論他們住在哪裡或所處環境都能獲得突破」。

輝瑞和MPP在聯合聲明中表示，這筆協議將允許製造商向占世界約53%人口的國家提供Paxlovid，而且該公司將根據一個國家的支付能力提供分級定價，低收入國家僅需支付非盈利價格。聲明中還強調只要新冠疫情仍是國際公共衛生緊急事件，輝瑞也將免除「特權使用費」。

除了輝瑞外，美國默克藥廠（Merck & Co）數周前也已向美國食品藥物管理局提出申請，尋求批准其研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。不過無論Paxlovid或Molnupiravir皆非旨在預防感染，但作為口服藥，它們比疫苗更易於儲存和給藥。

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