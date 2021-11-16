世界OnAir／竹子天花板：你所不知道的亞裔職場障礙

職場上的「竹子天花板」並非存在於所有亞裔群體，主要是影響東亞裔。美聯社

都聽過「玻璃天花板」(Glass Ceiling)，但有聽過「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)嗎？剛加入世界日報採訪陣營的記者張心，主跑皇后區新聞，具哥倫比亞大學金融、教育背景的她，擅長在各類新聞題材中深入挖掘，最近一篇談到華人職場升遷面臨「竹子天花板」的文章，引起許多讀者共鳴。

張心說，9月份哥大聘任了第一位華裔副校長周以真，在採訪時，周教授提到，她最近第一次聽說「竹子天花板」這個名詞。周教授表示，從小母親的教育方式讓她從來不會給自己設限，但當她弄懂「竹子天花板」的意思後，很慶幸自己之前不知道；她說，這是人類為自己設置的局限，我們的思想和心靈不應該被任何種族、身份、性別的定義所禁錮，希望未來我們不會再有關於「天花板」的對話。

張心表示，自己在進一步研究「竹子天花板」後，才知道這個名詞源自美籍韓裔高管智囊玄簡(Jane Hyun，音譯)，於2005年創作的「打破竹子天花板：給亞裔 的職涯策略」(Breaking The Bamboo Ceiling: Career Strategies for Asians)一書，主要形容亞裔在全球組織中，晉升高級領導職位時所面臨的壁壘；因為竹子與中國、日本等東亞國家的意象相符，作者便創了這個新的名詞。

美籍韓裔高管智囊玄簡(Jane Hyun，音譯)，於2005年創作的「打破竹子天花板：給亞裔的職涯策略」一書，形容亞裔晉升高級主管時所面臨的壁壘。Getty Images

張心說，正巧去年一份哥倫比亞大學商學院的報告，也談到了「竹子天花板」，帶領這項研究的莫里斯(Michael W. Morris)教授發現「竹子天花板」並非存在於所有亞裔群體，主要是影響東亞裔(中國、日本、韓國等)，而非南亞裔(印度 、巴基斯坦等)；「儘管東亞裔在美國 的人口總數是南亞裔的1.6倍，但傑出的東亞裔高管十分少見」。

報告中分析，東亞裔受孔夫子文化影響，強調謙遜內歛，「凡事讓而不爭」，這樣的人格特質在美國這個標榜競爭、開創精神的社會，東亞裔自然容易被認為缺乏軟實力（Soft Skills）、缺少領導能力（Leadersship）。而南亞裔的印度人，為何在美國職場上比東亞裔吃得開？張心表示，印度人雖也篤信佛教，但印度的佛教中有「辯經」這項傳統，鼓勵他們勇於提問、辯論。

張心引述自己在金融業工作的同學形容，印度人說話雖然有一股「咖哩味」，但他們非常勇於表達，加上英語是母語，語言表現比東亞人優秀。最重要的是，他們做了幾分事一定會讓自己的上司知道，非常敢於「表功」。

哥大的研究也發現，即使上司平日喜歡東亞裔的屬下，願意他們交朋友、做鄰居、一起工作，然而當他們選擇要提拔誰時，會認為南亞人更適合擔任領導人。報告建議，在全球標榜競爭文化的職場上，東亞裔應大膽轉變溝通方式，符合主管的期望值，或許會有更多的升遷機會。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到世界日報記者張心，談到華裔在職場文化中面對的各種問題，也談到企業的社會責任感，以及目前職場的主旋律—多元化。張心認為，多元化的趨勢至少打破了白人獨尊的局面，而吸納各種族裔，對一個企業的發展也是有利的。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。