拜習會談台海 美官員：拜登關切北京行為 不利兩岸和平

習近平和拜登的首度視訊會議落幕。 美聯社

美國 總統拜登 與中國國家主席習近平昨晚進行視訊會議，會後拜登政府資深官員指出，拜登明確重申美國的「一中政策」，也直接表達關切北京一些不利於兩岸和平穩定的行為。

美國資深官員在拜習會後舉行電話背景說明會，有媒體詢問，中方媒體稱拜登在會中說不支持台獨，報導是否屬實；該官員並未明確回答拜登是否說出不支持台獨，僅表示，這是美國長期以來多次重申的立場，今年稍早也有白宮官員公開重申「這不是美國支持之事」，所以並沒有任何不同之處。

資深官員在開場說明拜習會時指出，拜登與習近平視訊會議約三個半小時，相關討論坦率、直接、開放，兩人確實討論到台灣 議題，這也符合美方的預期。

官員並說，拜登明確重申美國的一中政策，也非常清楚提出，確保不會發生片面改變兩岸現狀及維護台海和平穩定符合美國利益；拜登也直接表達對北京一些行為的關切，他認為這些行為不利於兩岸和平與穩定。

官員回應有關台灣議題相關提問時又說，拜登非常明確重申美國長期以來的政策，並提出非常明確的關切，沒有建立新的護欄或理解。此前，拜登表示，美中要避免衝突，最好設立護欄。

該官員重申，這次會議是為討論如何負責任地管理美中之間的競爭，並強調進一步對話的重要性，美方並不期待有所突破，也不特別是為緩解緊張。