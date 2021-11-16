我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／拜習會各說各話 老友無意走回老路

賀錦麗民調為何低迷？學者：不能只從種族與性別看問題

拜習會談台海 美官員：拜登關切北京行為 不利兩岸和平

記者張加／即時報導
習近平和拜登的首度視訊會議落幕。 美聯社
習近平和拜登的首度視訊會議落幕。 美聯社

美國總統拜登與中國國家主席習近平昨晚進行視訊會議，會後拜登政府資深官員指出，拜登明確重申美國的「一中政策」，也直接表達關切北京一些不利於兩岸和平穩定的行為。

美國資深官員在拜習會後舉行電話背景說明會，有媒體詢問，中方媒體稱拜登在會中說不支持台獨，報導是否屬實；該官員並未明確回答拜登是否說出不支持台獨，僅表示，這是美國長期以來多次重申的立場，今年稍早也有白宮官員公開重申「這不是美國支持之事」，所以並沒有任何不同之處。

資深官員在開場說明拜習會時指出，拜登與習近平視訊會議約三個半小時，相關討論坦率、直接、開放，兩人確實討論到台灣議題，這也符合美方的預期。

官員並說，拜登明確重申美國的一中政策，也非常清楚提出，確保不會發生片面改變兩岸現狀及維護台海和平穩定符合美國利益；拜登也直接表達對北京一些行為的關切，他認為這些行為不利於兩岸和平與穩定。

官員回應有關台灣議題相關提問時又說，拜登非常明確重申美國長期以來的政策，並提出非常明確的關切，沒有建立新的護欄或理解。此前，拜登表示，美中要避免衝突，最好設立護欄。

該官員重申，這次會議是為討論如何負責任地管理美中之間的競爭，並強調進一步對話的重要性，美方並不期待有所突破，也不特別是為緩解緊張。

拜登 美國 台灣

上一則

評／拜習會各說各話 老友無意走回老路

延伸閱讀

新華社：習警告拜登 美有人 「以台制華」 玩火必自焚

新華社：習警告拜登 美有人 「以台制華」 玩火必自焚
評／拜習會各說各話 老友無意走回老路

評／拜習會各說各話 老友無意走回老路
拜習會落幕 談話內容、會後爭議一次看

拜習會落幕 談話內容、會後爭議一次看
民主黨議員拚連任 盼拜登積極宣傳基建案

民主黨議員拚連任 盼拜登積極宣傳基建案

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
槍殺鄭少雄的18歲兇嫌史攀。（芝加哥警局）

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

2021-11-12 22:54
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

2021-11-15 11:11

超人氣

更多 >
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
美議員軍機訪台 拜會行程終於曝光

美議員軍機訪台 拜會行程終於曝光
「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作

「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡