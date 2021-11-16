家屬提告逼迫醫師使用伊維菌素未果 染疫女老師病逝

佛羅里達州西棕櫚灘小學老師塔瑪拉‧杜拉克(Tamara Drock)今夏感染新冠病毒住院之後，由於病情急轉直下，家屬要求院方給予動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)，但遭醫師拒絕。杜拉克的丈夫將醫院告上法院，但訴訟遭法官駁回，理由是家屬並沒有「要求特定療法」的憲法權利。美聯社

佛羅里達州 西棕櫚灘(West Palm Beach)小學老師塔瑪拉‧杜拉克(Tamara Drock)今夏感染新冠病毒住院之後，由於病情急轉直下，家屬要求院方給予動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)，但遭醫師拒絕。杜拉克的丈夫將醫院告上法院，但訴訟遭法官駁回，理由是家屬並沒有「要求特定療法」的憲法權利。今年8月住進加護病房的杜拉克已於12日病逝，享年47歲。

擁有16年教學經驗的塔瑪柆‧杜拉克，生病之前任教於白鷺湖小學(Egret Lake Elementary School)。她的丈夫萊恩‧杜拉克(Ryan Drock)15日證實，妻子已經病逝。

塔瑪柆‧杜拉克8月間因感染新冠病毒，住進棕櫚灘花園醫療中心(Palm Beach Gardens Medical Center)加護病房，醫院根據新冠病毒治療規定，給予藥物包括抗生素、類固醇以及美國 食品及藥物管理局(FDA)核可的抗新冠病毒藥品「瑞德西韋 」(Remdesivir)。

今年9月間，塔瑪柆‧杜拉克病情嚴重惡化，處於昏迷狀態，靠著插管及呼吸器維生。萊恩‧杜拉克要求院方給予妻子動物用藥「伊維菌素」，遭到醫師拒絕。

根據法院紀錄，萊恩‧杜拉克10月1日向棕櫚灘郡巡迴法院遞狀控告棕櫚灘花園醫療中心，要求法院下令醫院為妻子使用「伊維菌素」。

萊恩‧杜拉克在證詞聲明書(attestation)中對法院指出，如果醫院願意給與妻子「伊維菌素」，他將同意簽署免責聲明書(waiver)，醫院與醫師不必為使用藥品的任何後果承擔責任。

他也寫道，之前幫妻子看診的其他醫師，曾讓她使用「伊維菌素」，希望棕櫚灘花園醫療中心比照辦理。

他指出：「我太太已經在鬼門關前，她已經別無選擇。」

棕櫚灘花園醫療中心則回應表示，已經根據新冠病患治療規定，給予塔瑪柆‧杜拉克所有法律許可的藥品與療法。

美國食藥局及美國疾病管制暨預防中心(CDC)規定，「伊維菌素」不得擅自用來做為治療新冠病毒的療法。

萊恩‧杜拉克的訴訟遭到棕櫚灘郡巡迴法院法官納特(James Nutt)駁回，理由是萊恩‧杜拉克並無「要求特定療法」的憲法權利。

萊恩‧杜拉克委任律師雖然向區域法院提出上訴，但塔瑪柆‧杜拉克已於12日過世，身後留下年齡分別為12歲兒子與14歲女兒。