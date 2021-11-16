避免兒童死亡 基礎建設法案納入汽車座椅安全條款

拜登總統15日簽署的基礎建設法案中，納入了改善汽車座椅的安全條款。(Getty Images)

2010年，年僅1月4個月大的女童泰勒‧華納(Taylor Warner)坐在父親駕駛的小型貨車(minivan)裡，車子行經休士頓郊區一處路口時，遭到後方來車以每小時55哩速度追撞，駕駛座椅背受到衝擊掉落，導致坐在駕駛座後方兒童安全座椅內的泰勒被砸死。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，1967年通過的聯邦汽車 安全標準存在安全漏洞 ，前排汽車座椅在車輛遭到追撞時椅背容易掉落，對坐在後排的兒童造成生命威脅，拜登 總統15日簽署的基礎建設法案中，納入了改善汽車座椅的安全條款。

泰勒死亡之後，哥倫比亞廣播公司從2015年起陸續推出座椅安全的追蹤報導，6年間全美累計共有100多起孩童在相同情況下，被汽車前排座椅椅背砸傷或砸死的類似案例。

拜登簽署基礎建設法案的時間，大約是泰勒出事的11周年。泰勒的父親安迪‧華納(Andy Warner)接受訪問時說，這些年來一直想要弄懂女兒為何死亡，「我不希望她死的不明不白」。

泰勒的母親麗茲‧華納(Liz Warner)則說，2015年第一次接受訪問時，不曾料到後來的發展會是如何，「我每天都不斷回想帶她上車的狀況，想著如果規定不改變，是不是可能有更多孩子死亡」。

根據基礎建設法案當中的汽車座椅安全規定，交通部旗下的全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration)將有兩年時間改善有關汽車座倚的聯邦標準，以保護坐在後排兒童的安全。

報導指出，安全專家指出，汽車前排座椅椅背會在車輛遭到追撞時掉落，平均每年因此導致50起兒童死亡案例。

專門研究汽車撞擊問題的安全專家沙查爾斯基(Ken Saczalski)，從1989年起便推動修改汽車座椅安全規定，致函全國公路交通安全局指出問題所在。1992年，沙查爾斯基接受新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問時說，現行聯邦規定不夠充分(inadequate)，存在安全漏洞。

2015年，沙查爾斯基接受哥倫比亞廣播公司訪問時說，過去幾年間聯邦安全規定未有絲毫改變，「是一套沒有用的標準」。