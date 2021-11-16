「別期待阿富汗式撤離」 國務院促美公民離開衣索比亞

國務院15日再度敦促美國國民立即自行離開飽受戰爭蹂躪的衣索比亞。圖為衣索比亞軍儀隊7日在首都阿迪斯阿貝巴遊行。（Getty Images）

國務院 今天再度敦促美國國民立即自行離開飽受戰爭蹂躪的衣索比亞，警告衣索比亞將不會出現阿富汗 式的軍事撤離行動。

法新社報導，衣索比亞的反抗軍組織不再排除走上首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）街頭遊行的可能。數日來，美國大使館一直敦促美國公民 搭乘商業航班離境，大使館表示，會向無法立即購買機票的公民提供貸款。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我們會這麼做，不是因為我們對和平的前景感到悲觀，而是因為我們很務實。」

他說，他擔心大眾會「誤解」，「認為美國政府將在全球任何地點採取我們在阿富汗看到的行動」。

8月中，美軍尚未完成撤軍阿富汗，神學士（Taliban，另譯塔利班）便搶先一步掌控首都喀布爾，因此，華府派出數以千計的軍人回到喀布爾機場，協助因應前所未見的撤離行動。

在短短兩個多星期內，美軍在盟國協助下展開空運行動，撤出超過12萬3000人，包括美國人與其他外籍人士，還有數以千計的阿富汗人，他們擔憂會遭阿富汗新的伊斯蘭教統治者報復，尤其是過去曾與西方人士共事的人。

然而，由於沒有事先規畫撤離行動，且在外國部隊撤出後，還有一些美國人留在當地，拜登政府飽受抨擊。

美國國務院宣布展開內部調查，以判定可以如何更完善地預測並安排這類大規模撤離行動。

普萊斯今天說：「我們在阿富汗採取的行動是獨特事件。」他又指出：「軍方空運撤出近12萬5000人…不是美國政府可以在其他地方複製的事。」

他說，「美國人沒有理由等到最後一刻」才搭上商業班機離開這個非洲之角國家。