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「別期待阿富汗式撤離」 國務院促美公民離開衣索比亞

中央社／華盛頓15日電
國務院15日再度敦促美國國民立即自行離開飽受戰爭蹂躪的衣索比亞。圖為衣索比亞軍儀隊7日在首都阿迪斯阿貝巴遊行。（Getty Images）
國務院15日再度敦促美國國民立即自行離開飽受戰爭蹂躪的衣索比亞。圖為衣索比亞軍儀隊7日在首都阿迪斯阿貝巴遊行。（Getty Images）

國務院今天再度敦促美國國民立即自行離開飽受戰爭蹂躪的衣索比亞，警告衣索比亞將不會出現阿富汗式的軍事撤離行動。

法新社報導，衣索比亞的反抗軍組織不再排除走上首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）街頭遊行的可能。數日來，美國大使館一直敦促美國公民搭乘商業航班離境，大使館表示，會向無法立即購買機票的公民提供貸款。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我們會這麼做，不是因為我們對和平的前景感到悲觀，而是因為我們很務實。」

他說，他擔心大眾會「誤解」，「認為美國政府將在全球任何地點採取我們在阿富汗看到的行動」。

8月中，美軍尚未完成撤軍阿富汗，神學士（Taliban，另譯塔利班）便搶先一步掌控首都喀布爾，因此，華府派出數以千計的軍人回到喀布爾機場，協助因應前所未見的撤離行動。

在短短兩個多星期內，美軍在盟國協助下展開空運行動，撤出超過12萬3000人，包括美國人與其他外籍人士，還有數以千計的阿富汗人，他們擔憂會遭阿富汗新的伊斯蘭教統治者報復，尤其是過去曾與西方人士共事的人。

然而，由於沒有事先規畫撤離行動，且在外國部隊撤出後，還有一些美國人留在當地，拜登政府飽受抨擊。

美國國務院宣布展開內部調查，以判定可以如何更完善地預測並安排這類大規模撤離行動。

普萊斯今天說：「我們在阿富汗採取的行動是獨特事件。」他又指出：「軍方空運撤出近12萬5000人…不是美國政府可以在其他地方複製的事。」

他說，「美國人沒有理由等到最後一刻」才搭上商業班機離開這個非洲之角國家。

美國公民 阿富汗 國務院

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