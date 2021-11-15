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偷銀行170萬逃了52年 波士頓男臨終前坦承犯案

中央社／舊金山15日電
本名康拉德的搶匪。（取材自Twitter）
本名康拉德的搶匪。（取材自Twitter）

司法部法警局近日宣布偵破一起52年前發生在俄亥俄州的銀行搶案，涉案金額170多萬美元。當年的逃犯隱姓埋名度日，他今年5月臨終前告訴家人這個秘密。

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天報導，朗德爾（Tom Randele）去世前對家人真心告別，天大的秘密是他被美國政府通緝50多年。

下班帶著錢離開 隔天才被發現

他的本名康拉德（Theodore "Ted" Conrad），曾犯下滔天銀行搶錢案。

時間拉回到1969年7月11日星期五，當年20歲的康拉德像平常一樣到俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）市中心的社會國家銀行（Society National Bank）上班。下班時，他帶著一個塞滿21.5萬美元現金的紙袋離開，市值相當於現在的170多萬美元。

等到星期一上班日，同事發現康拉德沒來、銀行的現金不見時，已經錯過警方逮捕他的黃金時間。

著迷電影「龍鳳鬥智」 策畫犯案

調查人員發現，案發前一年，康拉德著迷於電影「龍鳳鬥智」（The Thomas Crown Affair），由史提夫麥昆（Steve McQueen）主演的百萬富豪商人因為太無聊而策畫搶劫銀行。這部影片康拉德看了6次，還向朋友們吹噓要從他任職的銀行偷錢是多麼容易，以及他會怎麼行動。

案發後，聯邦政府的調查人員在華盛頓特區、德州、加州、俄勒岡州和夏威夷州找線索。康拉德成為當時美國犯罪電視節目「美國頭號通緝犯」（America's Most Wanted）和「未解之謎」（Unsolved Mysteries）的主題人物。

案情膠著，直到2014年朗德爾在波士頓聯邦法院申請破產，調查人員比對1960年代康拉德在克里夫蘭的文件，發現這兩個名字之間有關聯性。

朗德爾今年5月因肺癌病逝，訃聞上提到的生日、父母姓名，與康拉德的資料非常近似。朗德爾的母校和出生地點，與康拉德完全符合。

上周調查人員前往波士頓調查。朗德爾臨死前向家人坦承在52年前犯下那樁銀行搶案。此案經過52年終於偵破，但警方已無法將他繩之以法。

司法部法警局近日宣布偵破一起52年前發生在俄亥俄州的銀行搶案，涉案金額170多萬...
司法部法警局近日宣布偵破一起52年前發生在俄亥俄州的銀行搶案，涉案金額170多萬美元。當年的逃犯隱姓埋名度日，他今年5月臨終前告訴家人這個秘密。（取材自Twitter）

改名移居波士頓 妻女眼中好廚師

康拉德犯案後失蹤，化名朗德爾移居麻州波士頓郊區，低調過日子。他是一家鄉村俱樂部的高爾夫球好手，第二職涯是買賣高檔車。「紐約時報」報導他熱愛「重返犯罪現場」（NCIS）等犯罪調查電視節目。

根據他的訃聞，他是妻女眼中「優秀的廚師，喜歡看烹飪節目和測試新食譜」，總在每頓飯後問「下次我還可以再煮這道菜嗎？」

司法部法警局（USMS）法警艾略特（Peter Elliott）說，朗德爾家人不會因為沒有主動報案而被起訴。艾略特的父親約翰艾略特（John Elliott）退休前也在司法部法警局工作，長期關注這個案子，父子倆比對出相關資料的蛛絲馬跡。

艾略特說，解開這個數十年的謎團希望能告慰他父親在天之靈，然而「現實生活的一切並不會都如電影般的結局」。

波士頓 俄亥俄州 美國

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