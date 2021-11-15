矽谷Draper創業大賽 台裔鄭雅慈Taelor捧冠

台裔創業家鄭雅慈（左）的新創「Taelor」奪Draper創業比賽冠軍。（鄭雅慈提供）

由矽谷 傳奇投資 人德雷伯（Tim Draper）創辦的頂尖加速器Draper宣布創業比賽得獎結果，由人工智慧男裝租賃訂閱服務「Taelor」及其創辦人鄭雅慈（Anya Cheng）拿下冠軍。「矽谷阿雅」鄭雅慈是在矽谷的台裔創業家，她表示，自己有多年電商經驗，也曾協助Meta（原臉書）創辦其電商部門，而Taelor的訂閱服務結合環保、共享經濟等元素，幫助忙碌的男生穿好看又不用買衣服，同時也讓衣服品牌更快速了解消費者需求，減少庫存、協助環保。本次比賽的裁判、曾投資特斯拉 、推特等獨角獸的Tim Draper對於「Taelor」點評：「這點子太天才了，非常有趣！」（This is brilliant. Very interesting!）

這次的Draper創業比賽共有超過80隊、來自世界超過10個國家的新創參加，各家新創除了各自簡報參賽，還被分配組隊成為小組。經過兩周過關斬將，Taelor一舉拿下團體獎、個人獎雙料冠軍。

鄭雅慈介紹，Taelor是男裝租賃訂閱服務，會員繳交月費69元，每月可以穿8件衣服。首先會先由穿搭師和人工智慧幫會員穿搭，接著會員收到第一個盒子的四件衣服，會員可以無限次穿兩周。穿完不用洗、退回去，再換下一個盒子。如果喜歡，也可以用最低原價三折買下來。

她進一步表示，對衣服品牌和零售來說，Taelor像是產品上市前的測試平台，品牌和零售可以在短短兩周內知道消費者的喜好，降低衣服設計一年多後才能上市才發現消費者不喜歡，而有大量庫存，或是發現消費者喜歡但缺貨的困境。另外，品牌和零售也知道消費者的真實的需求，因為會員是固定月費穿1八件，因此顧客選擇要租的衣服、租過有沒有買下來、租過後的反饋，都代表著不受價錢影響最真實的喜好，「就跟你在Netflix上決定要看哪部片一樣，是因為你真的喜歡，而不是因為這部片正好在特價。」

德雷伯（Tim Draper）是矽谷知名投資人，也是電視節目「Meet The Draper」上的明星，素以慧眼視英雄、能看出未來有潛力的新創聞名，過去的戰績包括在很早期就投資了特斯拉、SpaceX、推特、百度、DocuSign、Coinbase、AngelList，還有被亞馬遜收購的Ring及Twitch，以及被微軟收購的Hotmail、Skype等。依照比賽規則，創業比賽的得獎者有機會跟德雷伯團隊見面並可能得到投資，另外也會獲得1萬2000元獎學金保送明年五月Draper為期五周的加速器「創業英雄訓練營」（Hero Training）。

對於鄭雅慈的創業項目，裁判在講評中指出，Taelor滿足了有經濟能力、又常被市場忽略的忙碌男性需求。而鄭雅慈則表示，試營運結果發現，發現討厭購物和洗衣男生特別喜歡「再也不用想要穿什麼」，也喜歡穿過沒有一定要買的彈性。

Draper Uniersity執行長Asra Nadeem也表示，創新的模式可以帶來珍貴又豐富的數據，以後也可能可以輕鬆推出自有品牌。而事實上，類似的女性租賃公司Rent The Runway也在上個月上市，並且還在上市聲明中強調，世界時尚的消費者趨勢是「可以使用的經驗」（access），像是穿好看而帶來的自信和成功，而不再是「擁有」（ownership，亦即擁有特定某件衣服）。