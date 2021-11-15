前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)因拒絕配合1月6日國會暴動調查，收到傳票 卻不願赴眾議院調查委員會作證，也不交出文件，上周被大陪審團以藐視國會刑事罪名起訴。巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。巴農案件的分案審理法官為前總統川普 任命的華府特區 美國聯邦區域法院法官尼可斯(Carl J. Nichols)。

有線電視新聞網(CNN)報導，15日上午9時40分左右，巴農搭乘一輛黑色休旅車抵達聯邦調查局華府辦公室，受到大批守候在現場的媒體包圍。巴農面對鏡頭時說道：「我們要推翻拜登政權。」

影片來源：YouTube Reuters

巴農前往聯邦調查局自首之前，先在網路節目直播中對支持者喊話說：「繼續注意。」

他說：「對於我們每天都在做的事，我不希望任何人把目光移開。」他表示：「我希望大家都能繼續注意訊息。非常感謝你們。」

67歲的巴農12日遭到拒絕出席國會作證、拒絕配合國會傳票交出資料兩項刑事犯罪起訴。起訴書中指出，巴農從9月24日收到傳票到10月7日之間，始終拒絕透過任何形成與調查委員會溝通。

10月7日調查委員會對巴農下達的交出檔案最後期限，巴農委託律師則在期限屆滿之後7小時才回函指稱，巴農將不會配合眾院委員會調查。巴農律師當時也發表聲明說，巴農接到川普律師知會指出，川普擁有身為總統的行政特權，下令巴農不得回答國會調查人員詢問。

前總統川普一上台，巴農2017年1月便出任白宮資深顧問，直到同年8月卸任公職，巴農目前擔任宣傳陰謀論的播客節目「戰情室」(War Room)主持人。

川普任內的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，與巴農一樣拒絕配合眾院國會暴動調查委員會傳票。巴農遭到聯邦探員收押後，梅杜斯成為下一個受到媒體關注的焦點。就在同一時間，川普為了避免任內文件檔案曝光，也為了阻擋親信向國會調查人員提供證詞，正透過多項訴訟展開司法攻防戰。

美聯社報導分析，如果梅杜斯被眾院認定藐視國會，梅杜斯恐將面臨被國會向司法部提請起訴的下場。

報導指出，過去不管是民主黨或共和黨執政期間，都有政府官員面臨藐視國會罪名，不過遭到刑事起訴的案例則相當罕見。