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前白宮資深顧問巴農向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

記者顏伶如／綜合報導
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)因拒絕配合1月6日國會暴動調查，收到傳票卻不願赴眾議院調查委員會作證，也不交出文件，上周被大陪審團以藐視國會刑事罪名起訴。巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。巴農案件的分案審理法官為前總統川普任命的華府特區美國聯邦區域法院法官尼可斯(Carl J. Nichols)。

有線電視新聞網(CNN)報導，15日上午9時40分左右，巴農搭乘一輛黑色休旅車抵達聯邦調查局華府辦公室，受到大批守候在現場的媒體包圍。巴農面對鏡頭時說道：「我們要推翻拜登政權。」

影片來源：YouTube Reuters

巴農前往聯邦調查局自首之前，先在網路節目直播中對支持者喊話說：「繼續注意。」

他說：「對於我們每天都在做的事，我不希望任何人把目光移開。」他表示：「我希望大家都能繼續注意訊息。非常感謝你們。」

67歲的巴農12日遭到拒絕出席國會作證、拒絕配合國會傳票交出資料兩項刑事犯罪起訴。起訴書中指出，巴農從9月24日收到傳票到10月7日之間，始終拒絕透過任何形成與調查委員會溝通。

10月7日調查委員會對巴農下達的交出檔案最後期限，巴農委託律師則在期限屆滿之後7小時才回函指稱，巴農將不會配合眾院委員會調查。巴農律師當時也發表聲明說，巴農接到川普律師知會指出，川普擁有身為總統的行政特權，下令巴農不得回答國會調查人員詢問。

前總統川普一上台，巴農2017年1月便出任白宮資深顧問，直到同年8月卸任公職，巴農目前擔任宣傳陰謀論的播客節目「戰情室」(War Room)主持人。

川普任內的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，與巴農一樣拒絕配合眾院國會暴動調查委員會傳票。巴農遭到聯邦探員收押後，梅杜斯成為下一個受到媒體關注的焦點。就在同一時間，川普為了避免任內文件檔案曝光，也為了阻擋親信向國會調查人員提供證詞，正透過多項訴訟展開司法攻防戰。

美聯社報導分析，如果梅杜斯被眾院認定藐視國會，梅杜斯恐將面臨被國會向司法部提請起訴的下場。

報導指出，過去不管是民主黨或共和黨執政期間，都有政府官員面臨藐視國會罪名，不過遭到刑事起訴的案例則相當罕見。

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