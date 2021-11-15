CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

副總統賀錦麗奉命處理美墨邊境危機，然而七個月過後問題更顯惡化。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)15日報導，拜登 總統授權副總統賀錦麗處理大量無證移民 湧入的美墨邊境 危機，賀錦麗將重點放在中美洲國家，但七個月過後問題不但未能解決，就連遠自南美洲國家的無證移民都開始抵達邊境，聯邦主管機關不勝負荷，白宮則是一個頭兩個大，眼看問題變得更加棘手，卻苦無解決辦法。

報導指出，德州邊境小鎮迪雷歐(Del Rio)近來出現大批來自海地的無證移民，反映了邊境問題瞬息萬變的本質。就在美國將處理邊境危機的重心集中於中美洲「北三角國家」(Northern Triangle)瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多，在當地推廣網路普及和農民振興之際，以海地公民為主的數以千計無證移民，則從南美洲地區一路北上來到美墨邊境，逃避在新冠疫情後生活條件急轉直下的當地環境。

智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)所長瑟利(Andrew Selee)分析，拜登政府為中美洲擬定了移民問題解決方案，可是移民潮卻出現變化，問題其實遠超過北三角國家，情勢變得更加複雜，因應措施的難度也隨之增加。

報導指出，最近幾波美墨邊境移民潮危機，為拜登政府帶來重大政治挑戰。不滿意拜登施政的民眾高達49%，賀錦麗更是持續遭到輿論批評處理邊境問題時缺乏魄力。拜登政府在邊境地區加強查緝無證移民時，還必須拿捏與區域夥伴之間維持良好關係，避免製造緊張。

今年夏季，國土安全部透過與墨西哥政府合作，把在美墨邊境遭到拘留的瓜地馬拉無證移民遣返到墨西哥中部的偏遠地區。這項旨在防止偷渡客再度闖關的措施，卻引來瓜地馬拉方面不悅。

一名瓜國高層官員對CNN指出，如此作法違背了拜登政府宣布將以人道方式處理問題的說詞，「遭到遞解出境的無證客被送到前不著村、後不著店的叢林裡，是一個完全沒有基礎建設可以讓他們落腳的地方」。

瓜國官員說，今年8月間向賀錦麗辦公室及美國政府其他部門反應問題；雖然無法確定賀錦麗是否下達命令，但現在國土安全部已經改將瓜國無證客直接遣返到瓜地馬拉市(Guatemala City)。

CNN報導，到目前為止，拜登政府已將7000多名海地無證客遣返回海地，但海地民眾經過巴拿馬朝向美國前進的人流，仍然並未減緩。報導指出，賀錦麗及團隊與國務院、國土安全部協調之下，與包括巴拿馬在內的區域夥伴共同商討論問題，但整體而言，賀錦麗還是把重點放在北三角國家。

資深政府官員說，雖然中美洲國家政府貪污嚴重、內部狀況層出不窮，但美墨邊境問題的根治之道就是讓這些國家得以繁榮，當地必須有基礎建設，符合經濟成長需求。一名官員說，區域移民潮模式不斷出現，從北三角國家的角度來看，唯一的長治久安之計，「就是讓這些國家的人民在家鄉看得到希望」。