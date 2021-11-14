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潘斯幕僚接受國會暴動調查 川普與潘斯關係「再惡化」

編譯潘勛／綜合14日電
前總統川普與前副總統潘斯兩人關係，也因國會調查暴動事件，而產生心結，兩人關係更脆薄。圖為兩人2020年11月24日在白宫記者會。(美聯社)
前總統川普與前副總統潘斯兩人關係，也因國會調查暴動事件，而產生心結，兩人關係更脆薄。圖為兩人2020年11月24日在白宫記者會。(美聯社)

眾院成立委員會調查元月6日國會山莊暴動案，表示有興趣約談前副總統潘斯多位幕僚，以了解當天事件如何發展到讓潘斯必須倉惶走避，免遭不測；前總統川普近日受訪大罵潘斯，委員會的調查行動恐令兩人脆弱的關係更為惡化。

國會山莊報(The Hill)報導，因為川普大罵調查委員會，許多前朝官員，不論職位大小，都拒絕與委員會合作；但調查委員可能由潘斯的幕僚團隊，找到更多有意願配合的事件目擊者；川普還在聲稱，元月6日事件不對潘斯性命構成威脅，更令潘斯幕僚想挺身而出。

暴動發生前好些天，川普向潘斯施壓，要他拒絕納入某些州的選舉人票；甚至在暴動還在進行時，川普就在推特發文，說潘斯「沒有勇氣」拒列投給拜登的搖擺州選舉人票。

川普支持者衝入國會山莊，想制止國會認證拜登當選，另揚言要絞死潘斯；有人詢問他是否擔心潘斯的安危，川普說他不擔心。

主持調查委員會的眾議員湯普森(Bennie Thompson)表示，接觸潘斯幕僚之後，有人願配合，但也有人拒絕。

據說委員會有興趣找的人包括潘斯的前幕僚長蕭特(Marc Short)、前政治顧問歐布斯特(Marty Obst)及前首席律師傑考布(Greg Jacob)。

委員會已發傳票給潘斯的前國安顧問凱洛格(Keith Kellogg)，而不管他被視為川普盟友。假設其他潘斯的盟友與委員會交談，他們可能有隱含殺傷力的資訊可以分享，憑以了解暴動之前幾天以及暴動期間，川普的所作所為。

為促使約談人更有合作意願，委員會已展現自己的意志，一定會要求約談人提供證詞；因川普前白宮高級顧問未按委員會傳票出席，聯邦陪審團12日已起訴巴農。

湯普森表示，巴農遭起訴應足以清楚釋出訊息給任何以為自己可以無視或阻撓調查的人，要知道沒人高於法律，委員會將毫不猶豫動用可使用的工具，取得所需的資訊。

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