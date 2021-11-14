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「想跟川普交朋友」張玉婧2年前闖海湖莊園 已遣返中國

編譯柯立偉／綜合14日電
川普總統在佛州棕櫚灘的私人俱樂部「海湖莊園」。(路透)
川普總統在佛州棕櫚灘的私人俱樂部「海湖莊園」。(路透)

2019年因宣稱「欲與川普總統交朋友」而闖入川普位於佛羅里達州的私人山莊「海湖莊園」(Mar-a-Lago)的33歲中國上海女商人張玉婧，被法庭依非法入侵罪名判處八個月有期徒刑；當年11月底出獄後因新冠肺炎大流行影響致遣返作業延宕，執法部門近日表示張玉婧出獄兩年後，已於13日完成驅逐出境作業。

中國籍女子張玉婧刑滿出獄後，等待２年後才遣返回中國。(取自警方)
中國籍女子張玉婧刑滿出獄後，等待２年後才遣返回中國。(取自警方)

擅闖川普總統在佛州的海湖莊園的中國女商人張玉婧(左一)服刑期滿將被遣返中國。圖為...
擅闖川普總統在佛州的海湖莊園的中國女商人張玉婧(左一)服刑期滿將被遣返中國。圖為她今年在佛州出席審判庭的法庭素描。(美聯社)

庭審時，張玉婧強調她闖入海湖莊園的動機只是「想與川普總統交朋友」，但承審法官奧特曼(Roy Altman)不採信她的辯詞，問她是否真的認為能見到川普總統；張玉婧隨即大笑並表示「也想見見其他人」，隨後又改口稱「有獲川普總統邀請前往莊園」，但仍不獲法官採信。

至於張玉婧闖入海湖山莊的理由，曾有消息指出她是中國特工，但由於手法過於拙劣，因此當局基本已排除張玉婧是中國間諜的可能；當時中國外交部發言人華春瑩曾對此表示：「美國人的想像力豐富到可以寫成一套劇本，中方敦促美方保障當事人安全與合法權益。」

法官：動機不只為了拍幾張照片

奧特曼法官表示，目前仍無法查清張玉婧的真實動機為何，「但可以確定她絕對不是只是為了拍幾張照片」。

張玉婧於2019年11月底服完八個月刑期，並由獄方交接給移民局暫時拘留在格雷德斯郡(Glades County)的拘留所等候遣返；但因新冠肺炎爆發，張玉婧的遣返作業不斷被延遲，移民局官員指出，張玉婧被拘留在移民局的時間，是她獲判刑期的三倍。

川普總統在佛州棕櫚灘的私人俱樂部「海湖莊園」。(美聯社)
川普總統在佛州棕櫚灘的私人俱樂部「海湖莊園」。(美聯社)

等候遣返期間，張玉婧多次向法院表示希望加速流程，並於2020年12月底用英文寫信給法院，指出自己拘留期間連打電話給在中國的親人的錢都付不出來，並且需要律師的協助才能離開，但美方仍遲至本月才完成遣返。

移民局 中國 遣返

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