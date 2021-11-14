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華府川普飯店3.75億售出 改名華爾道夫

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當選總統時拒賣 華府川普飯店3.75億售出 改名華爾道夫

編譯張君堯／綜合報導
據知情人士透露，美國前總統川普的家族企業達成協議，以3.75億美元的價格出售位於華盛頓特區的飯店的使用權，之後該物業將被命名為「華爾道夫飯店」。（美聯社）
據知情人士透露，美國前總統川普的家族企業達成協議，以3.75億美元的價格出售位於華盛頓特區的飯店的使用權，之後該物業將被命名為「華爾道夫飯店」。（美聯社）

據知情人士透露，美國前總統川普（Donald Trump）的家族企業達成協議，以3.75億美元的價格出售位於華盛頓特區的飯店的使用權，之後該物業將被命名為「華爾道夫飯店」（Waldorf Astoria）。

「彭博」報導，知情人士透露投資公司「CGI Merchant Group」正在簽訂合約、以收購川普國際飯店的租約。該飯店距離白宮不到1英里（約1.6公里），這筆交易預計將在明年第一季度完成。此外，買家計畫去除原本川普的掛名，並與希爾頓全球控股公司達成協議，將該物業轉換為華爾道夫酒店。

川普於2012年贏得這間飯店的開發權，並自聯邦政府手中租用這棟大樓，自此這座飯店也一直是川普的寶貴資產，更在當選總統時拒絕將其出售。

不過彭博先前曾報導，川普公司自2019年以來一直希望將這家飯店出售，當時開價超過5億美元，不過這間飯店一直是爭議的源頭，批評者認為外國政府和其他集團可以通過預訂擔任總統的川普旗下公司的飯店來獲得青睞。

據眾議院監督和改革委員會公布的文件顯示，該飯店從外國政府收到約375萬美元的付款。

川普於2012年贏得這間飯店的開發權，並自聯邦政府手中租用這棟大樓，自此這座飯店...
川普於2012年贏得這間飯店的開發權，並自聯邦政府手中租用這棟大樓，自此這座飯店也一直是川普的寶貴資產，更在當選總統時拒絕將其出售。（美聯社）

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