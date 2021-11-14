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拜登賀錦麗滿意度差 老友陶德質疑連任可能性

中央社／華盛頓13日電
前聯邦參議員陶德（左）懷疑老友拜登總統連任的可能性。圖為兩人10月15日在康乃狄克大學的活動上見面。（路透）
前聯邦參議員陶德（左）懷疑老友拜登總統連任的可能性。圖為兩人10月15日在康乃狄克大學的活動上見面。（路透）

前聯邦參議員陶德似乎對總統拜登2024年競選連任的可能性有所懷疑，他本周告訴「紐約時報」，「我希望總統競選連任，但無論原因為何，事情可能不盡如人意」。

和拜登一起在聯邦參議院同事28年、一直是拜登密友的陶德（Chris Dodd）告訴「紐約時報」：「很難想像賀錦麗（Kamala Harris）的名字會不在候選名單上，她是美國副總統。」

「福斯新聞頻道」（Fox News）今天報導，「今日美國報」（USA Today）／索夫克大學（Suffolk University）調查顯示，拜登滿意度37.8%，不滿意度59%。賀錦麗滿意度27.8%，不滿意度51.2%。

受訪者中，46%說拜登表現比預期還差，64%說不希望拜登競選連任。

這份民調也說，共和黨在國會大選享有46%對38%優勢，因此除非2022年11月8日前有重大變化，民主黨人想保有國會些微多數也面臨硬仗。

這個月稍晚就將滿79歲的拜登，今年稍早透露打算競選連任。他3月時告訴記者，「我的計畫是競選連任，那是我的期望」，但他後來卻又反駁記者稱他2024選定了的說法。

拜登當時表示：「我說，『這是我的期望』，我很尊重命運，我從不能在4年半、3年半之前做出肯定的計畫。」

「福斯新聞頻道」請陶德發表看法，目前未獲回應。

拜登 紐約時報 陶德

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