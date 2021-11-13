鄭少雄案 檢方陳述搶劫槍殺詳細過程 兇嫌前科累累

19歲的史攀被控一級謀殺、持槍搶劫與非法持有武器等罪。(芝加哥警局)

涉嫌槍殺芝加哥大學統計系碩士鄭少雄 的史攀(Alton Spann，19歲)13日在庫克 郡法院過堂，庫克郡法庭法官道金斯(Barbara Dawkins)下令不准保釋。檢察官 羅米托(Ashley Romito)說，史攀有大量的青少年犯罪前科，包括嚴重毆打、劫車、逃警，而9日搶劫槍殺鄭少雄時，史攀仍在上個案子的假釋期。

檢察官在保釋庭上詳細描述了鄭少雄生命的最後時刻，檢方說，鄭當時正從學校返家，手上拿著裝有筆記本電腦的包，史攀持槍要求其交出財物，鄭少雄拒絕，史攀開槍前，「受害者與罪犯搏鬥並試圖逃跑」。

檢方在庭上說，9日下午1時50分左右，鄭少雄正從學校邊走邊「想著自己的事」(minding his own business)，準備回到租住處，就在這時，史攀開了一輛偷來的福特野馬(Mustang)車在街道停下，並下車往鄭少雄接近。

鄭少雄帶著一個裝有手提電腦的提包，當拿著手槍的史攀要求鄭少雄交出提包時，被鄭少雄拒絕。羅米托說，受害者這時與被告搏鬥並試圖逃跑。

羅米托說，「受害者不願意交出財物給史攀時，他就向對方開槍」。

一名目擊者從旁邊房屋的窗戶看到史攀站在鄭的旁邊，用槍指著跌倒在地的鄭少雄。另一名目擊者則是曾在現場對鄭少雄施救的醫師。

根據庫克郡法醫辦公室指出，鄭少雄死於手臂槍傷，死因為他殺。

羅米托說，事發後，史攀還把鄭少雄的電腦與iPhone典當了。當警方在北大街與賽奇威克街附近的馬歇爾德花園公寓逮捕時，他手裡有一把9毫米口徑的Glock手槍，這也是他槍殺鄭少雄時所使用的槍枝。

史攀前科累累，9日犯案時更還在上個案子的保釋期，根據其辯護律師稱，他是庫克郡居民，與母親、繼父同住，為了取得高中同等學歷，他暫時停止打工，他還是一名活躍的教會成員。

全案下次開庭日為19日。