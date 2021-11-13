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疫情漸退跳槽加薪 美辭職人數連兩月創新高

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疫情漸退跳槽加薪 美辭職人數連兩月創新高

中央社華盛頓12日綜合外電報導
根據美國勞工部，9月有440萬人辭職，約占全美勞動力3%，高於8月430萬人，連續兩個月創新高。美聯社
根據美國勞工部，9月有440萬人辭職，約占全美勞動力3%，高於8月430萬人，連續兩個月創新高。美聯社

美國勞工部今天說，9月有440萬人辭職，約占全美勞動力3%，高於8月430萬人，連續兩個月創新高。許多人為了賺更多而跳槽，且職缺數接近歷史高點，企業紛紛加薪搶人。

美聯社報導，9月辭職數遠高於疫情前的水準360萬人。9月有1040萬個職缺，比8月上修後的數據1060萬個職缺少一點。

這些數字顯示，就業市場處於空前動盪期，出現了離職潮，通常是為了較高的薪水或較好的工作環境。收入逐漸增加，美國人支出也增加，使經濟不斷成長，而雇主也增加聘雇人數以因應狀況。然而薪資增幅被通膨持續升溫抵銷許多。

美國上周就業報告顯示，雇主10月加緊招聘，增加了53.1萬個就業機會，而失業率從4.8%降至4.6%。隨著Delta病毒變異株疫情減退，就業市場回春。

離職率通常被視為就業信心的指標之一，絕大多數人是因為有了新工作而離職。

美國開放應徵的職缺已連續4個月超過1000萬個，疫情前的紀錄是750萬個。9月的職缺數比失業人數770萬還多，顯示許多公司在招募員工上遭遇困難。

除了失業人數外，與疫情前趨勢相比，找工作人數少了約500萬人，讓雇主更難招聘。經濟學家列舉許多因素，包括家長找不到人可托兒或無力支付托兒費用，也有人因擔憂染疫而暫時不找工作。加上當局去年和今年推出紓困金和加碼失業補助，有些家庭可以不急著找工作。

主要涉及面對面服務工作的行業，例如餐廳、飯店和零售業以及人與人近距離工作的工廠，離職率上升尤其明顯。這顯示至少有一些人是出於對疫情的擔憂而辭職，而且也可能是退休。

隨著耶誕購物季將至，美國零售業和物流業的搶人大戰預計會更明顯。

工作 美國 就業

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