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搭藍源上太空企業家身亡 貝佐斯致哀

中央社／紐約12日綜合報導
美國醫學研究軟體企業家德伏里斯11日搭乘小飛機在新澤西州墜機喪生。圖為他10月26日的貼文。(取材自Instagram)
美國醫學研究軟體企業家德伏里斯11日搭乘小飛機在新澤西州墜機喪生。圖為他10月26日的貼文。(取材自Instagram)

美國醫學研究軟體企業家德伏里斯上月剛與「星艦迷航記」男星威廉沙特納搭乘貝佐斯公司的太空船上太空，但當地警方今天表示，德伏里斯昨天搭乘小飛機在新澤西州墜機喪生。

網路零售商巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）和航太公司藍源（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在推特發文，哀悼德伏里斯（Glen de Vries）不幸喪生，說他是「溫暖又充滿活力」的人。

「總是會逗笑我們，為周圍的人帶來歡樂，他是有遠見、創新的人，是個真正的領袖。」

德伏里斯(右)10月13日搭乘藍源太空船上太空後，順利降落地表，並與其他乘客、男...
德伏里斯(右)10月13日搭乘藍源太空船上太空後，順利降落地表，並與其他乘客、男星威廉沙特納(中)和星球實驗室公司(Planet Labs)共同創辦人柏斯修詹恩(左)嘻笑聊天。(Getty Images)

藍源公司也在推文中說：「我們得知德伏里斯驟逝的消息，深感震驚悲痛。」

路透報導，警方表示這起墜機事故於昨天發生，地點在紐約市西北方的新澤西州薩塞克斯郡（Sussex County），還說罹難者包括49歲的德伏里斯和54歲乘客費雪（Thomas Fischer）。

據美國聯邦航空總署（FAA）說法，這架賽斯納172（Cessna 172）單發動機飛機約於日落前40分鐘，在新澤西州克馬湖（Lake Kemah）附近一處州立公園的林區墜落，總署正在調查事故原因。

德伏里斯是臨床研究平台Medidata Solutions創辦人，10月13日剛參與藍源公司第2次載人上太空任務，本身具有儀器飛行的飛機駕駛資格。

3名同行者包括曾在「星艦迷航記」（Star Trek）飾演寇克艦長的90歲男星威廉沙特納（William Shatner），以及藍源公司副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）和美國國家航空暨太空總署（NASA）前工程師博修仁（Chris Boshuizen）。

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