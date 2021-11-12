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拜登預算案若過關 富人免稅額比中產階級多10倍

編譯潘勛／綜合12日電
研究指拜登預算案若獲國會通過，將讓全國最富裕家庭取得的稅賦優惠，比年收入5到10萬元的中產家庭高十倍。圖為民眾打出「向富豪徵稅」的標語在紐約市示威。（路透)
研究指拜登預算案若獲國會通過，將讓全國最富裕家庭取得的稅賦優惠，比年收入5到10萬元的中產家庭高十倍。圖為民眾打出「向富豪徵稅」的標語在紐約市示威。（路透)

據非營利組織進行的研究指出，拜登預算案若獲國會通過，因為地方稅抵扣額度提高，又提供兒童抵扣額度，讓全國最富裕家庭取得的稅賦優惠，比起年收入5到10萬元的中產階級家庭，只怕要高出十倍

每日郵報12日報導，拜登預算案中，民主黨打算提高州稅及地方稅(SALT)的抵扣額，由1萬元升到8萬元，還回溯到2021年；另提高兒童抵扣額，由每個孩子2000元增到3000元，6歲以下小小孩更享3600元抵扣額；而這些稅金抵扣額度完全退還，所以住華府特區一戶四口之家，若一個小孩年紀5歲以下、一個5歲以上，就會獲得6600元的退稅。

非營利的「負責任聯邦預算委員會」(CRFB)指出，若按前述四口之家樣本，加上SALT，家戶年收入在100萬元或更多者，減稅優惠在2萬5900元，而收入在5到10萬元的人家減稅額只有2600元。

因為SALT抵扣額在川普招牌的「減稅與就業法案」2026年失效還維持下去，但兒童抵扣額只比川普法多撐個一年，那麼五年下來，富有人家與中產階級取得的稅賦優惠，差距就更明顯。

按當前預算案構想，那麼住華盛頓特區及年收入100萬的家庭，五年期間可少繳12萬9500元稅金；年收入5到10萬人家只省下2600元。

CRFB發現，提高SALT抵扣上限，五年間叫聯邦政府稅收減少2850億元，相形兒童抵扣額的1850億元，差距達1000億元。

CRFB資深政策主任高德文(Marc Goldwein)指出，預算案雖仍在磋商，但依當前規模，減稅幅度將是預算案中第三大；減稅近3000億元，遠比花錢在普遍學前托育、兒童抵扣額及工資收入抵扣額加起來還要多，也比預算案打算用在提供健保福利給窮人、老人及失能人士的金額來得大，約莫只有再生能源稅金抵扣額可以相比。

提高SALT抵扣額叫聯邦付出的成本，比起提高邊際稅率到39.6%的稅收還要大；也比提高企業所得稅到28%的歲入來得高。

川普把SALT抵扣額設在1萬元，讓民主黨瞧不順眼，認為是存心懲罰高收入而且挺民主黨的州如紐約、新澤西及加州；就算出身那些州的國會議員是共和黨籍，也支持廢除川普上限。

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