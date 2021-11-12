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國會暴動調查 川普親信巴農拒作證 「蔑視國會」被起訴

編譯陳韻涵／綜合12日電
前白宮首席策士巴農被控藐視國會罪，法官發出逮捕令。(美聯社)
前白宮首席策士巴農被控藐視國會罪，法官發出逮捕令。(美聯社)

前總統的親密盟友巴農(Steve Bannon)與前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)相繼違抗眾院國會攻擊事件調查小組的傳票；眾院委員會主席湯普森(Bennie Thompson)12日表示，下周將起訴梅杜斯，而上月違抗傳票的巴農12日則被聯邦大陪審團以蔑視國會的刑事罪名起訴。

要求匿名的司法部官員表示，67歲的巴農上月拒絕配合傳票出席作證也拒交文件，但他可能於15日出庭。

梅杜斯拒絕作證成為川普法律戰的最新一波防衛攻勢，湯普森表示，下周眾院將投票決定是否指控梅杜斯藐視國會，並建議司法部起訴他。

湯普森與該小組的共和黨籍副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)在聲明中表示，「梅杜斯、巴農，以及選擇這麼做的其他人，無法阻止委員會替國民追尋1月6日的答案，也不會阻止協助保護我們民主的立法建議，確保當天情況不再重演。」

眾院小組已發出數十張傳票，卻有十多名川普官員拒絕作證的處境，對巴農的起訴堪稱眾院民主黨的勝利。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)表示，巴農的每一項刑事指控都可能面臨30天到一年的刑期。

巴農9月24日收到眾院傳票後，直到10月7日期限前都拒絕作證或提交文件，他的律師在期限過後七小時才寄出一封信，表明巴農不會透過任何形式與眾院溝通。

巴農在川普執政初期便在白宮任職，目前是陰謀論播客(podcast)節目「戰情室」(War Room)的主持人；司法部的指控形容巴農是拒絕配合傳票提供證詞的平民。

美聯社記者徵詢巴農的律師關於巴農被起訴的消息，未獲回應；巴農10月違抗傳票時，他的律師稱巴農接獲川普的律師指示，依照行政特權拒絕回答傳票的問題。

美聯社報導，兩黨政府的官員都曾藐視國會，但被控刑事罪名則相當罕見，目前最著名的案例發生在1970年代，時任總統尼克森(Richard Nixon)的幕僚李迪(G. Gordon Liddy)拒絕回答他在水門案醜聞中所扮演的角色，被控輕罪。

前白宮幕僚長梅杜斯拒絕出席聽證，眾院調查委員會考慮指控他藐視國會。(路透)
前白宮幕僚長梅杜斯拒絕出席聽證，眾院調查委員會考慮指控他藐視國會。(路透)

傳票 眾院 司法部

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