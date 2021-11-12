我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻遭判刑388年

上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡

上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡

編譯徐榆涵／綜合報導
上月才搭乘藍色起源太空船上太空的美國科技公司創辦人德伏里斯（Glen de Vries），11日在一場飛機失事中身亡。(Getty Images)
上月才搭乘藍色起源太空船上太空的美國科技公司創辦人德伏里斯（Glen de Vries），11日在一場飛機失事中身亡。(Getty Images)

亞馬遜創辦人貝佐斯的航太空司藍色起源（Blue Origin）上個月載四名乘客上太空，其中一人為臨床研究平台Medidata Solutions的共同創辦人德伏里斯（Glen de Vries），他11日搭乘私人小型飛機時發生墜機意外，不幸身亡。

現年49歲、來自紐約的德伏里斯11日與54歲的友人費雪（Thomas P. Fischer），一起乘坐一架單引擎的塞斯納172型（Cessna 172）小型飛機，兩人從紐約起飛，結果飛機墜毀於新澤西州北部的樹林。

德伏里斯是臨床研究軟體公司Medidata Solutions的共同創辦人，曾任卡内基梅隆大學的董事。他於10月13日乘坐藍色起源的新謝波德號（New Shepard）上太空，與他同行的還有在電視影集《星艦迷航記》中飾演寇克艦長的90歲男星威廉沙特納（William Shatner），他們在太空中度過了10多分鐘。

藍源公司發布聲明說，「聽到德伏里斯驟逝的消息，我們感到非常震驚。他為藍源團隊和隊友帶來許多生命力，他對飛航的熱情、對慈善事業和生涯成就都會永遠令人敬佩。」

據報導，與德伏里斯同行的費雪，是一間飛行學院的老闆和首席講師，當局未透露失事當時是誰駕駛該架飛機。美國國家運輸安全委員會正在調查該起事故。

太空 紐約 新澤西州

上一則

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年

下一則

國會暴動調查 川普親信巴農拒作證 「蔑視國會」被起訴

延伸閱讀

60年600人飛天 SpaceX載4人抵國際太空站

60年600人飛天 SpaceX載4人抵國際太空站
SpaceX執行Crew-3任務 60年來第600人上太空

SpaceX執行Crew-3任務 60年來第600人上太空
SpaceX的Starship可能改變投資者對太空預期

SpaceX的Starship可能改變投資者對太空預期
番茄醬想上太空？亨氏推「火星款」模擬太空環境種植

番茄醬想上太空？亨氏推「火星款」模擬太空環境種植

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15

超人氣

更多 >
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？