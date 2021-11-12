上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡

上月才搭乘藍色起源太空船上太空的美國科技公司創辦人德伏里斯（Glen de Vries），11日在一場飛機失事中身亡。(Getty Images)

亞馬遜創辦人貝佐斯的航太空 司藍色起源（Blue Origin）上個月載四名乘客上太空，其中一人為臨床研究平台Medidata Solutions的共同創辦人德伏里斯（Glen de Vries），他11日搭乘私人小型飛機時發生墜機意外，不幸身亡。

現年49歲、來自紐約 的德伏里斯11日與54歲的友人費雪（Thomas P. Fischer），一起乘坐一架單引擎的塞斯納172型（Cessna 172）小型飛機，兩人從紐約起飛，結果飛機墜毀於新澤西州 北部的樹林。

德伏里斯是臨床研究軟體公司Medidata Solutions的共同創辦人，曾任卡内基梅隆大學的董事。他於10月13日乘坐藍色起源的新謝波德號（New Shepard）上太空，與他同行的還有在電視影集《星艦迷航記》中飾演寇克艦長的90歲男星威廉沙特納（William Shatner），他們在太空中度過了10多分鐘。

藍源公司發布聲明說，「聽到德伏里斯驟逝的消息，我們感到非常震驚。他為藍源團隊和隊友帶來許多生命力，他對飛航的熱情、對慈善事業和生涯成就都會永遠令人敬佩。」

據報導，與德伏里斯同行的費雪，是一間飛行學院的老闆和首席講師，當局未透露失事當時是誰駕駛該架飛機。美國國家運輸安全委員會正在調查該起事故。