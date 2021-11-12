專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年

德州女子博托絲(圖)和丈夫希爾犯下六椿「桃色詐欺」案，雙雙被判服刑85年。(塔朗特郡警局照片)

德州 法院11日判處一名與妻子合夥犯下六樁「桃色詐欺」案的43歲男子125年監禁，服刑85年；他40歲的妻子已先在2018年被判處263年監禁，服刑85年；兩個「桃色大騙子」於2012年1月至2017年5月，由女方出面，先後向65歲至86歲不等的六名男性「下手」，騙得對方情感後，再以各種理由騙財，總計得手300萬元，在賭場揮霍。

其中一位受害者是現年83歲、住在沃思堡的退役海軍軍官奧姆斯特德 (James Olmstead)；11日他受訪時，憶起2012年秋天自己75歲，在德州一家Office Depot排隊結帳時，排在前方的女性倒退撞了他一下，等到了停車場，他發現那女子的車就停在他旁邊，兩人開始交談；她告訴他，她32歲，單身，丈夫死於癌症 。

奧姆斯特德開始和這位名叫博托絲(Desiree Boltos)的女子約會，對她產生感情；接下來兩年，奧姆斯特德帶博托絲去餐廳吃飯、去商場購物，還認識了她的孩子；他向她求婚，她答應了。

法庭紀錄顯示，博托絲不斷向奧姆斯特德要錢，理由包括哥哥生意、祖母遺產官司、還有自己要開刀取出囊腫等等。奧姆斯特德用電匯、現金和支票給了她29萬8000元。奧姆斯特德說，他在她身上花了近38萬元，把畢生積蓄都給了她。

檢察官指出，博托絲並非獨自行事，丈夫希爾(Paul Hill)是她「搭檔」，兩人不只欺騙奧姆斯特德，還騙了其他老人，將得手的錢豪擲賭場。

希爾11日承認洗錢、盜竊財產、有組織犯罪和違反保釋規定等控罪，被判處125年監禁，服刑85年；博托絲已先在2018年被定罪；她鎖定六位年齡67歲到86歲不等的男性，讓他們對她有感情，再以癌症、無家可歸、有法律或生意難題為由，騙取他們的錢財。陪審團裁定她犯下五項盜竊財產罪和一項剝削老人罪，判她263年監禁，服刑85年。

「她是個毫無破綻的騙子，」奧姆斯特德說：「當我發現她是在騙我時，真的很震驚，因為我以為我們的感情是真的，其實她一直把我當傻瓜。」

檢察官指出，博托絲在約會網站、在飛機上或在商店裡，找65歲以上的人與他們建立關係，與他們談論上帝、愛，說她想和他們在一起，想看到他們撫養她的孩子；接下來，她就會和「搭檔」合作想出立即需要錢用的劇本。

法庭紀錄顯示，2012年1月，當時32歲的博托絲在郵局與72歲的巴尼特(Danny Barnett)「相遇」；儘管兩人從未同住，但在博托絲說她需要醫療保險 支付癌症手術費用之後，兩人大約四個月後結婚。巴尼特買給博托絲一棟房子、一輛汽車，將自己的社安金和退休金交給了她。博托絲、希爾及她的三個孩子之後就住在那棟房子裡。

法庭文件稱，後來巴尼特住院且「似乎沒有心神能力」，博托絲拿到授權書。巴尼特2016年去世；她以他妻子身分拿到人壽保險理賠35萬3923元。