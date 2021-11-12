我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WFH成永久趨勢？曼哈頓調查：僅28%勞工重返辦公室

拜習會15日登場 白宮：為美中競爭訂定規則

WFH成永久趨勢？曼哈頓調查：僅28%勞工重返辦公室

編譯王巧文／綜合外電
一項曼哈頓最新調查顯示，目前只有28%的員工重返辦公室，明年1月回辦公室上班的僱員預估也不到半數。美聯社
一項曼哈頓最新調查顯示，目前只有28%的員工重返辦公室，明年1月回辦公室上班的僱員預估也不到半數。美聯社

一項曼哈頓最新調查顯示，目前只有28%勞工重返辦公室，明年1月回辦公室上班的僱員預估也不到一半，凸顯新冠肺炎疫情已大幅翻轉上班族的工作模式。

根據紐約主要商業團體Partnership for New York City一項針對188名曼哈頓大企業老闆的調查，這些雇主預估明年1月平均每個工作日約49％員工將回到辦公室，雖高於目前的28%，但也顯示遠距上班模式將持續到明年1月後，並降低對紐約商辦空間的需求。

這份調查顯示，到明年1月時，僅13％上班族每周進辦公室五天，三天者占33%，兩天者15%、一天者7%，完全遠距工作者占21%。

超過三分之一受訪雇主預計，他們對曼哈頓的商辦空間需求將在未來五年內下降，13％雇主預料旗下紐約人力將會減少。

Partnership for New York City總裁兼執行長Kathryn Wylde表示，遠距工作型態在後疫情時代留存，「關於維持紐約工作崗位和辦公室一事，將面臨長久性的重新考量」。

當前紐約市辦公室空置率達18.6%，創下30年來新高。根據紐約州主計長Thomas DiNapoli近期發布的一分報告，紐約商業地產的總價值大跌286億美元或16.6%，可能使紐約市本財政年度減少高達17億美元的房地產稅收。

房地產稅是紐約市財政收入的最大來源，而商業地產對房地產稅的貢獻最多。因此，紐約辦公室需求疲弱不振，恐將對這座城市的預算經費帶來打擊。

儘管當地商業地產房東和開發商表示，租賃活動暢旺且員工將重返辦公室，但許多雇主都說這個城市的高稅率、高成本及很長的通勤時間，可能導致商辦景氣更晚復甦。

紐約市 工作 曼哈頓

上一則

通膨導致薪水推高級別 紐約等州繳稅負擔加重

延伸閱讀

性侵犯假釋出獄僅2天 紐約蘭德爾島再次攻擊54歲晨跑者

性侵犯假釋出獄僅2天 紐約蘭德爾島再次攻擊54歲晨跑者
紐約中央公園女子晨跑遭鎖喉性侵 警公布嫌犯體貌

紐約中央公園女子晨跑遭鎖喉性侵 警公布嫌犯體貌
曼哈頓白領僅8%全面回歸…亞當斯：中城不能變死城

曼哈頓白領僅8%全面回歸…亞當斯：中城不能變死城
曼哈頓租金飆漲近2成 創紀錄

曼哈頓租金飆漲近2成 創紀錄

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15

超人氣

更多 >
體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」

體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」
沒了馬雲少一味？中國「告別雙11」的爆買疲乏感

沒了馬雲少一味？中國「告別雙11」的爆買疲乏感
新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年