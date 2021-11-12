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炸彈威脅頻發 紐大、南加大、MIT緊急疏散師生

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

炸彈威脅頻發 紐大、南加大、MIT緊急疏散師生

記者牟蘭／紐約報導
紐約大學11日也收到威脅通知，校方立即清空三棟教學樓並撤離校內師生，於當晚解除警報。(取自谷歌地圖)
紐約大學11日也收到威脅通知，校方立即清空三棟教學樓並撤離校內師生，於當晚解除警報。(取自谷歌地圖)

繼哥倫比亞大學、康乃爾大學(Cornell University)與布朗大學(Brown University)收到炸彈威脅後，紐約大學日前也收到威脅通知，校方立即清空三棟教學樓並撤離校內師生，11日晚已解除警報；據悉，南加州大學(USC)與麻省理工學院(MIT)也在同一天收到炸彈威脅，尚不清楚作案者的目的。

根據紐約大學的推特，校方於11日下午收到多個炸彈威脅，並於當晚7時24分(美東時間)左右，清空了史登商學院(Stern School of Business)、神經科學中心(Center for Neural Science)以及希伯來聯盟學院(Hebrew Union College)三棟教學樓。

紐約市警隨後介入調查，於當晚9時50分檢查完所有樓層後，解除警報，12日上午三棟教學樓已正常對外開放。

位於加州的南加大在紐約大學收到爆炸警告十分鐘後，也收到了威脅電話，校方立即清空了Grace Ford Salvatori大樓、Sample大樓與Wallis Annenberg大樓；洛杉磯市警立即介入調查，30分鐘後解除了警報。

位於麻州的麻省理工學院也在同一天下午收到炸彈警告，當晚解除警報。

根據相關紀錄，位於康州紐黑文(New Haven)耶魯大學於5日下午收到首起警報，有人報警聲稱已放置40個炸彈在校園內，但執法人員並未找到炸彈與嫌犯的身分；兩天後，常春藤盟校哥大、康乃爾大學與布朗大學相繼收到爆炸警告，但警方均未找到炸彈源。

紐約市警表示，目前還未有任何人員傷亡，案件發起人的身分和動機也仍在調查中，官方也不能確定，此次連環炸彈襲擊威脅是否只針對常青藤盟校。

紐約大學11日也收到威脅通知，校方立即清空三棟教學樓並撤離校內師生，於當晚解除警...
紐約大學11日也收到威脅通知，校方立即清空三棟教學樓並撤離校內師生，於當晚解除警報。(取自NYU官網)

紐約大學 加州大學 南加大

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