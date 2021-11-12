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美消費者告Subway詐欺 稱鮪魚產品驗出雞豬牛肉

中央社舊金山12日綜合外電報導
加州2名消費者聲稱，美國連鎖速食店Subway販售的鮪魚產品並非如廣告宣稱的「100%鮪魚」。(Getty Images)
加州2名消費者聲稱，美國連鎖速食店Subway販售的鮪魚產品並非如廣告宣稱的「100%鮪魚」。(Getty Images)

加州2名消費者聲稱，美國連鎖速食店Subway販售的鮪魚產品並非如廣告宣稱的「100%鮪魚」，甚至驗出含有雞、豬、牛等動物蛋白質，憤而控告Subway詐欺並要求賠償。

路透社報導，加州阿拉美達郡（Alameda County）居民達諾瓦（Karen Dhanowa）和安明（Nilima Amin）8日向舊金山聯邦法院提起的訴訟，是兩人對Subway提出集體訴訟的第3個版本。

兩人最早在今年1月提告，指控Subway的鮪魚三明治、鮪魚沙拉和鮪魚捲餅成分「毫無」鮪魚。他們其後又提出修改過的訴狀，這回指控Subway這些產品並非使用100%以永續方式捕撈的正鰹和黃鰭鮪魚。

美國聯邦地區法院法官提格（Jon Tigar）10月駁回第2版訴狀，理由是原告並未證明他們是基於所謂的不實廣告而購買Subway的鮪魚產品。但法官並未做出實體判決，因此原告還有再一次遞狀機會。

最新版訴狀是根據一名海洋生物學家將南加州20家Subway門市收集到的20件鮪魚樣本進行檢驗所得結果，顯示有19件樣本「未驗出鮪魚基因序列」，且所有20件樣本都驗出雞肉DNA，而有11件樣本含有豬肉DNA，有7件樣本則含有牛肉DNA。

許多人因為忌口或宗教理由不能吃到這些肉類。安明表示，她從2013至2019年點過100多次Subway鮪魚產品，每次都會確定自己吃的是「純鮪魚」。

訴狀寫道，檢驗結果顯示，Subway的鮪魚產品標示不實，「愚弄」消費者使其支付更高價格，涉及詐欺和違反加州消費者保護法，要求Subway支付未指明金額的賠償金。

Subway則透過聲明表示，將尋求讓這起「輕率且不當」訴訟遭到駁回，並指責原告提出3次「毫無依據訴訟，每次都改變說法」。

Subway還稱，旗下產品使用的鮪魚是「高品質、野生捕撈和100%鮪魚」，並受到美國和全球各國的嚴格監管。

加州 美國 DNA

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