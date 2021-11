「不要亞洲食物」法官發言遭質疑帶有種族偏見

肯諾沙郡巡迴法院(Kenosha County Circuit Court)法官史羅德(Bruce Schroeder)被指出發表種族歧視言論。(美聯社)

2020年威斯康辛州 肯諾沙(Kenosha)爆發種族抗爭街頭衝突,當時17歲的白人青少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)持半自動步槍射死兩人,遭到殺人罪起訴。肯諾沙郡巡迴法院(Kenosha County Circuit Court)法官史羅德(Bruce Schroeder)11日在庭訊中,在回答是否要進入午餐休息時間的詢問時,以開玩笑語氣回答:「我希望不是送來亞洲食物...希望不是在那些長灘港(Long Beach Harbor)等著入港的船上」。史羅德的發言遭到輿論質疑存有反亞裔 心態的種族偏見。

史羅德日前才剛出現法庭上的言詞使用爭議,如今又爆發對亞裔存有偏見的發言,今日美國報(USA Today)12日新聞報導標題,形容史羅德就是「如何不要當一名好法官」的(How not to be a good judge)的錯誤示範。

今年10月底,史羅德在法庭上下令,瑞登豪斯案件審理期間,不得以「受害者」(victims)稱呼遭到瑞登豪斯開槍的民眾,但可以用「暴動者、打劫者及縱火犯」(rioters, looters and arsonists)描述。史羅德的特殊用詞規定成為媒體報導焦點。

在11日庭訊上,史羅德回答是否將進入午餐休息時間的詢問時說道:「我希望不是送來亞洲食物...希望不是在那些長灘港等著入港的船上。」

史丹福大學(Stanford University)法律教授道伯爾(Michele Dauber)11日在推特 發文寫道:「審理瑞登豪斯案件那位存有偏見的法官,剛剛發表了大言不慚得反對亞裔言論。」

道伯爾在推文中寫道:「講得彷彿所有亞洲食物都是從中國來的一樣,都是船運來的,哈哈,真是個井底之蛙。」

民主黨籍前任佛蒙特州州長狄恩(Howard Dean)也對史羅德的「亞洲食物」發言在推特發文寫道:「史羅德親身示範了如何不要當一名好法官。威斯康辛州挑選法官的制度有著嚴重偏差。」

狄恩寫道,這些法官上任之後並沒有退休年限,「這就是為什麼全國各地都有這種不知節制且不適任的法官」。

瑞登豪斯的母親溫蒂‧瑞登豪斯(Wendy Rittenhouse)11日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity )訪問時則說,史羅德是「非常公平」的法官。她說:「我聽當地民眾說,他不允許法庭上有人胡說八道。」