通膨導致薪水推高級別 紐約等州繳稅負擔加重

受到通貨膨脹影響，「稅級攀升」(bracket creep)狀況可能將出現數以百萬計的納稅人身上。(美聯社)

受到通貨膨脹 影響，民眾帳面上薪水看似增加，繳稅時被推上稅率較高的稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)，形同稅務負擔變重，這種「稅級攀升」(bracket creep)狀況可能將出現數以百萬計的納稅人身上，尤其是住在紐約州、新澤西州 、馬里蘭州及夏威夷州 等十多州的居民。

通膨因素之下萬物齊漲，民眾帳面薪水雖然變多，但消費能力基本上沒有改變。然而，薪酬變高卻讓納稅人因此被推上稅率較高的稅收級距，「稅級攀升」的結果變是個人所得稅負擔變重。

國稅局(IRS)將通膨因素納入聯邦所得稅計算，但保守派智庫「稅務基金會」(Tax Foundation)日前公布研究報告指出，全美有15州規畫州民個人所得稅稅收級距時，並沒有把通貨膨脹列入考量，至少有18州的個人免稅額(personal exemption)計算，並未納入通膨因素。

「稅務基金會」指出，綜合看來，全美有22州州法當中至少存在一項未隨物價連動(unindexed)稅制條款，導致納稅人在物價連續數月走高之際，還要面臨更重的繳稅負擔。

撰寫這份研究報告的「稅務基金會」州稅計畫部副總監瓦查克(Jared Walczak)分析，稅收級別、標準扣除額(standard deduction)或個人免稅額如果沒有納入通膨因素，金錢等於在高物價之下貶值，消費者購買食物、汽油及繳房租，通通受到衝擊。

州稅如果沒有把通膨列入計算的機制，居民猶如面臨「隱藏稅」(hidden tax)。阿拉巴馬州、康乃狄克州、德拉瓦州、喬治亞州、夏威夷州、堪薩斯州、路易西安納州、馬里蘭州、密西西比州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州及奧克拉荷馬州，州法當中的個人所得稅計算，都沒有納入通膨連動因素。

瓦查克舉例說，一名德拉瓦州居民如果2019年應稅收入(taxable income)為6萬元，現在應稅收入增為6萬4000元，受到通貨膨脹影響，現在的購買能力其實跟2019年相差不大，由於德拉瓦州州稅稅收級距並未考慮通膨因素，2019年繳稅時房地產稅率(property tax rate)為5.5%，現在則因帳面收入增加，被推上稅率6.6%的更高級別，要繳更多稅。

瓦查克在報告中指出，通貨膨脹長期存在的期間，稅級攀升將對民眾帶來「特別重大的打擊」。