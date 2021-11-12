紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

承認將妻子屍體掩埋的艾立吉說，紀夢奇是意外死亡，他從沒有想過殺害她。(美聯社)

密蘇里州 由五女七男組成的布恩郡陪審團，12日清晨宣布密蘇里州華婦紀夢奇 (Mengqi Ji)命案的審議結果，涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉(Joseph Elledge)「二級謀殺」罪成，建議判處28年監禁，最終刑期將在12月由法官賈克伯斯(J. Hasbrouck Jacobs)做出判決，但最高不能超過陪審團建議的28年。

該案檢察官 奈特(Dan Knight)在宣判後表示，陪審團花了很多時間分析證據，「他們不支持我們主張的一級謀殺，我尊重其決定」。至於為何陪審團提出28年的監禁處罰，他推測可能是因為紀夢奇在28歲時死亡，但僅是他個人想法並無法證實。

奈特說，現在既然已經宣判，重點應轉到「了解紀夢奇是如何好的一個人」，他也說，毫無疑問在這個案子中，有人受到嚴重虐待及折磨。

奈特說，他從紀夢奇身上學到很多，紀很善良、樂於奉獻，她跟艾立吉完全不同，「對我來說，最大的謎團是紀夢奇怎麼會跟這個傢伙在一起的」。

在該案開庭的兩周期間，奈特一直企圖說服陪審團支持判處艾立吉「一級謀殺罪」，奈特在結辯時還說，艾立吉殺死妻子並掩埋屍體，根本就是個「冷血殺手」。

首席辯護律師羅森布盧姆(Scott Rosenblum)則不斷反駁說，艾立吉笨拙的做出「愚蠢決定」，但他從來沒有打算要殺害妻子，「這個案子從來不是謀殺案，從來都不是」。

檢方與被告方11日完成結辯，隨後交由五女七男組成的陪審團裁決艾立吉「一級謀殺」是否罪成，但經過長達五小時的討論，陪審員提出想再查看一些證據的要求，包括欲多了解法醫諾頓(Keith Norton)證詞中的信息，同時詢問了「突然激情」(sudden passion)的法律定義。

「突然激情」是「故意殺人」(voluntary manslaughter)的法律要素之一，通常是指殺人是非預謀，而是在受到嚴重挑釁後失去理智的激情行為，判刑相對較輕，而艾立吉的辯護團隊一直試圖說服陪審員該案屬於「故意殺人」。

結辯進行前，法官賈克伯斯(J. Hasbrouck Jacobs)向陪審團宣讀了說明，他表示，雖然艾立吉被控一級謀殺，但陪審團可以做出共六種選擇，包括一級謀殺、二級謀殺、故意殺人、一級過失殺人、二級過失殺人，或宣告無罪。

陪審團到12日清晨才宣布了最後決定，艾立吉「二級謀殺」罪成，建議刑期為28年。

艾立吉與紀夢奇在2017年結婚，夫妻倆於2018年10月有了女兒，在紀夢奇死亡時，女嬰剛滿一歲。

一級謀殺罪若要成立，檢察官須證明艾立吉是經過深思熟慮而故意殺害紀夢奇，而艾立吉的「殺妻」意圖，也是整個審判過程中的爭論焦點。

本周稍早，艾立吉在法庭上承認自己將紀夢奇的屍體埋葬，並對妻子的下落撒謊，但他堅稱，2019年10月8日他與妻子因為爭吵互推，紀夢奇摔倒撞到頭而造成意外死亡。