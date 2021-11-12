民調：美國民眾對氣候變遷看法 未因天災頻傳改變

最新民調指出，美國民眾對於過去幾年來全球暖化導致氣候變遷的想法，其實並未出現太多改變。圖為COP26期間格拉斯哥民眾上街示威。(美聯社)

華盛頓郵報與美國 廣播公司新聞部(ABC News)12日公布最新聯合民調 指出，儘管暴風雨威力增強，野火肆虐面積擴大，海平面上升導致洪災威脅升高，美國民眾對於過去幾年來全球暖化導致氣候變遷 的想法，其實並未出現太多改變。統計顯示，高達67%受訪者對於地球暖化的看法，與七年前的態度一模一樣。

這項民調結果也凸顯了民眾如何看待氣候變遷，深受政黨立場影響。民主黨籍受訪者當中，認為氣候變遷已構成威脅的民眾，在七年間增加了11%，如今來到95%。其中最明顯的轉變在於，與七年前相比，非洲裔美國人現在比較傾向認同氣候變遷問題非常嚴重。

位於政治光譜的另一端，共和黨籍受訪者當中，覺得氣候變遷屬於嚴重問題的民眾，七年之間則縮水了10%，剩下39%。華盛頓郵報報導，根據蓋洛普(Gallup polls)每年民調的數據，自從前總統川普於2017年上台之後，共和黨籍民眾對於氣候變遷的憂慮，就開始一路走下坡。

排斥氣候變遷理論的川普，片面宣布美國退出旨在降低溫室氣體排放的巴黎氣候協定。蓋洛普於2017年進行的一項民調顯示，41%共和黨籍受訪者說，相信全球暖化已經發生，但到了今年，在同一份調查當中，只有29%共和黨籍受訪者回答氣候暖化已經降臨。

華盛頓郵報與美國廣播公司新聞部的聯合民調是在11月7日至10日間進行，對抽樣選出全國1001名成年人完成手機及室內電話(landline)調查，統計誤差在正負3.5%之內。

統計顯示，民主黨籍受訪者當中，95%認為氣候變遷問題非常嚴重，約90%受訪者也說，為了解決氣候變遷，溫室氣體排放應該受到管制。但共和黨籍受訪者中，56%則說氣候變遷並不是嚴重問題，約70%受訪者認為，氣候變遷是長期問題，政府採取任何行動之前，應該先做更多研究。