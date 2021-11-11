「性別酷兒」插畫露骨？ 紅州選戰焦點 多州校園下架

漫畫「性別酷兒」在多州引發爭議，成為州長選舉辯論焦點，且已影響維州的州長選舉結果；德州等多州均要求列為校園禁書。（取自亞馬遜網站）

漫畫家科巴比(Maia Kobabe)的漫畫「性別酷兒」(Gender Queer)在多個共和黨 州引發爭議，不僅成為保守共和黨明年州長選舉的辯論焦點，且已影響維吉尼亞州的州長選舉結果。

南卡羅來納州 共和黨籍州長麥馬斯特(Henry McMaster)10日跟進德州 州長艾伯特(Greg Abbott)的做法，寫信呼籲南卡州教育廳長斯皮爾曼(Molly Spearman)執行全面審查，將不適當的書籍從州立學校體系中移除。

「性別酷兒」2019年出版，其漫畫內容包括露骨的口交與手淫插圖，曾獲得「美國圖書館協會」(American Library Association)的亞歷克斯獎(Alex Awards)；亞歷克斯獎每年頒給「寫給成人的十本書，但這些書籍對12歲到18歲的青少年特別有吸引力」。

「性別酷兒」上市以來一直是共和黨策士談論的話題之一，曾任州與聯邦檢察官的麥馬斯特表示，他已多次表達關切此書，形容這本書與「色情刊物」無異，「可能違反南卡州法律」。

艾伯特8日接獲關於該書的情色插畫抱怨後，寫信給德州的教育領袖，要求州立學區把「性別酷兒」漫畫移出校園；艾伯特同時呼籲教育官員制定州立標準，避免德州公立學校和學校圖書館陳列色情刊物。

維吉尼亞是少數在奇數年選州長的州，「性別酷兒」的去留成為選戰焦點之一。

維州費法克斯郡(Fairfax County)一所學校9月舉行會談，當時身分還是共和黨籍州長候選人的楊京(Glenn Youngkin)透過影片問道：「你是想對孩子教育發表言論的家長嗎？遺憾，(維州前州長、民主黨此次州長候選人)麥考利夫(Terry McAuliffe)要你坐下且閉嘴。」

結果，楊京在本月初的選舉中擊敗麥考利夫，當選下一屆維州州長。

不只德州、維州和南卡州，「性別酷兒」在佛州學區遭禁，且在俄亥俄州、新澤西州、羅德島州與華盛頓州面臨挑戰。

科巴比上月投書民意專欄，捍衛「性別酷兒」寫道：「移除或限制學校或圖書館的酷兒書籍，宛如切斷酷兒青少年的生命線，他們可能連要上網搜尋關於自己的性別認同、身體或健康狀況，都不知道要用什麼詞彙。」