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被判刑第1人 國會暴動擊警 他得坐牢3年5個月

編譯柯立偉／綜合報導
國會山莊暴動首位認罪的新澤西州男子費爾蘭姆，被聯邦法官判處3年5個月刑期。(司法部提供)
國會山莊暴動首位認罪的新澤西州男子費爾蘭姆，被聯邦法官判處3年5個月刑期。(司法部提供)

今年元月6日國會山莊暴動事件被捕暴徒中，新澤西州男子費爾蘭姆(Scott Fairlamb)8月承認不只曾闖進國會山莊，還對一名警察動手甩巴掌；聯邦地方法院近日對費爾蘭姆的案件做出一審判決，法官諭知3年5個月有期徒刑。

44歲的費爾蘭姆不僅是第一個因攻擊警察而被判刑的暴徒，而且刑期也最長；他在法庭上多次致歉，表示父親曾任職於新州警局、兄弟也曾任前第一夫人米雪兒•歐巴馬(Michelle Obama)的特勤人員，「自己的魯莽行為，已玷汙家族長久以來建立的名聲。」

庭審期間，法院勘驗相關影片紀錄，顯示費爾蘭姆曾對一名員警辱罵：「你不是美國人」；檢察官引述受害員警的說法，表示「當天是這名員警從警以來最可怕的一天。」

此外，檢察官還出示相關證據，指控費爾蘭姆在國會山莊暴動結束後的兩天，仍在社群媒體上傳一部拔掉手榴彈插鞘的影片，顯見費爾蘭姆犯後毫無悔意，仍意圖以暴力手段攻擊與自己政治意見不同之人。

費爾蘭姆的律師表示，自從認罪以來，費爾蘭姆已明白自己的行為對民主秩序造成「巨大侮辱」，並對此深感悔恨；同時也指出，費爾蘭姆之所以會有如此激進的想法，來自於受陰謀論網站「匿名者Q」的蒙騙，誤信拜登上台將使美國爆發內亂，但現在他已明白這不是事實。

承審法官藍柏斯(Royce Lamberth)審理過後認為，費爾蘭姆對警察動手的行為，是對這個社會及法律體系的嚴重侮辱與挑釁，因此即便費爾蘭姆表現出悔意，仍需在監服刑不得緩刑，但因費爾蘭姆於宣判前已在看守所中羈押10個月，藍柏司法官表示這10個月可折抵刑期；法官說：「你犯下的罪刑，危及我國民主制度的核心。」

國會山莊暴動首名認罪的新澤西州男子費爾蘭姆，被聯邦法官判處3年5個月刑期。(司法...
國會山莊暴動首名認罪的新澤西州男子費爾蘭姆，被聯邦法官判處3年5個月刑期。(司法部提供)

警察 美國 檢察官

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