紀夢奇命案結辯 檢方：他是冷血殺手 辯方：他無意殺妻

承認將妻子屍體掩埋的艾立吉說，紀夢奇是意外死亡，他從沒有想過殺害她。(美聯社)

密蘇里州 艾立吉(Joseph Elledge)殺害華裔妻子紀夢奇 (Mengqi Ji)案，11日檢方與被告方完成結辯，隨後交由五女七男組成的陪審團裁決艾立吉「一級謀殺」是否罪成。經過長達五小時的審議，陪審員提出想再查看一些證據的要求，包括想多了解法醫諾頓(Keith Norton)證詞中的信息，同時詢問了「突然激情」(sudden passion)的法律定義。

「突然激情」是「故意殺人」(voluntary manslaughter)的法律要素之一，通常是指殺人是非預謀，而是在受到嚴重挑釁之後失去理智的激情行為，判刑相對較輕，而艾立吉的辯護團隊一直試圖說服陪審員該案屬於「故意殺人」。

結辯進行前，法官賈克伯斯(J. Hasbrouck Jacobs)向陪審團宣讀了說明，他表示，雖然艾立吉被控一級謀殺，但陪審團可以做出共六種選擇，包括一級謀殺、二級謀殺、故意殺人、一級過失殺人、二級過失殺人，或宣告無罪。

至於布恩郡法醫辦公室的法醫病理學家諾頓(Keith Norton)10日的證詞中，他主要提到，他無法確定紀夢奇的死因，但可以確定紀的死是「由另一個人造成的」，諾頓說，他為紀夢奇做了屍檢，「紀的死亡並非一起意外事故」。

密州布恩郡(Boone County)法庭當天湧入許多民眾，聆聽該案負責檢察官 奈特(Dan Knight)與首席辯護律師羅森布盧姆(Scott Rosenblum)的結案陳詞。

至少有10多位紀夢奇的友人現身法庭，每個人並都別上印有紀夢奇照片的別針，代表紀家的律師莎拉黛(Amy Salladay)也陪同在旁；艾立吉的母親珍恩(Jean)也全程在場。

奈特在結辯時說，艾立吉殺死妻子並掩埋屍體，根本就是個「冷血殺手」，他敦促陪審團支持艾立吉「一級謀殺」罪成。

羅森布盧姆反駁說，艾立吉笨拙的做出「愚蠢決定」，但他從來沒有打算要殺害妻子，「這個案子從來不是謀殺案，從來都不是」。

艾立吉與紀夢奇在2017年結婚，夫妻兩於2018年10月有了女兒，在紀夢奇死亡時，女嬰剛滿一歲。

一級謀殺罪要成立，檢察官必須證明艾立吉是經過深思熟慮而故意殺害紀夢奇，而艾立吉的「殺妻」意圖，也是整個審判過程中的爭論焦點。

本周稍早，艾立吉在法庭上承認自己將紀夢奇的屍體埋葬，並對妻子的下落撒謊，但他堅稱，2019年10月8日他與妻子因為爭吵互推，紀夢奇摔倒撞到頭而造成意外死亡。

艾立吉說，當天兩人爭吵的原因，是因為他質問妻子在WeChat上與一名中國男子交換性方面信息。

艾立吉表示，妻子摔倒後起身，然後回到房間，然而第二天早上他發現紀夢奇死在床上，他很慌張不知怎麼辦，他就把她的屍體放在汽車後備箱，然後埋在後來民眾發現其遺骸的公園。

奈特在結案陳詞中，講述了他在庭審期間播放的約九小時錄音，其中包括這對夫婦的爭吵，他說，艾立吉經常侮辱、威脅他的妻子，批評她的外表及她對待他的方式，他更告訴陪審團，艾立吉是個「大騙子」。