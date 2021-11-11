WFH成永久趨勢？曼哈頓調查：僅28%勞工重返辦公室

一項曼哈頓最新調查顯示，目前只有28%的員工重返辦公室，明年1月回辦公室上班的僱員預估也不到半數。（美聯社）

一項曼哈頓 最新調查顯示，目前只有28%勞工重返辦公室，明年1月回辦公室上班的雇員預估也不到一半，凸顯新冠肺炎疫情已大幅翻轉上班族的工作 模式。

根據紐約主要商業團體Partnership for New York City一項針對188名曼哈頓大企業老闆的調查，這些雇主預估明年1月平均每個工作日約49％員工將回到辦公室，雖高於目前的28%，但也顯示遠距上班模式將持續到明年1月後，並降低對紐約商辦空間的需求。

這份調查顯示，到明年1月時，僅13％上班族每周進辦公室五天，三天者占33%，兩天者15%、一天者7%，完全遠距工作者占21%。

超過三分之一受訪雇主預計，他們對曼哈頓的商辦空間需求將在未來五年內下降，13％雇主預料旗下紐約人力將會減少。

Partnership for New York City總裁兼執行長Kathryn Wylde表示，遠距工作型態在後疫情時代留存，「關於維持紐約工作崗位和辦公室一事，將面臨長久性的重新考量」。

當前紐約市 辦公室空置率達18.6%，創下30年來新高。根據紐約州主計長Thomas DiNapoli近期發布的一分報告，紐約商業地產的總價值大跌286億美元或16.6%，可能使紐約市本財政年度減少高達17億美元的房地產稅收。

房地產稅是紐約市財政收入的最大來源，而商業地產對房地產稅的貢獻最多。因此，紐約辦公室需求疲弱不振，恐將對這座城市的預算經費帶來打擊。

儘管當地商業地產房東和開發商表示，租賃活動暢旺且員工將重返辦公室，但許多雇主都說這個城市的高稅率、高成本及很長的通勤時間，可能導致商辦景氣更晚復甦。